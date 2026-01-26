$43.140.03
Германия проводит саммит Северного моря на фоне внимания Европы к Арктике: уже есть первые договоренности

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Европейские лидеры и представители промышленности встретились в Гамбурге для обсуждения сотрудничества в области энергетики и безопасности Северного моря. Великобритания и Европа подписали Гамбургскую декларацию для реализации крупных проектов морской ветровой энергетики.

Германия проводит саммит Северного моря на фоне внимания Европы к Арктике: уже есть первые договоренности

Европейские лидеры и представители промышленности встречаются сегодня в Гамбурге, чтобы обсудить сотрудничество в области энергетики и безопасности Северного моря. О встрече сообщили в немецком правительстве, пишет УНН.

Детали

Для правительства Германии это первый международный саммит Северного моря, который принимается в Гамбурге, "где основное внимание будет уделено расширению трансграничного сотрудничества по энергоснабжению в Европу", указывали в немецком правительстве.

На саммите Великобритания и Европа, сообщили в британском правительстве, подписали исторический пакт о продвижении будущего чистой энергетики — исторический пакт о безопасности чистой энергетики — Гамбургскую декларацию — для реализации крупных проектов морской ветровой энергетики в общих водах.

Новое партнерство направлено на обеспечение 100 ГВт морской ветровой энергии к 2050 году через масштабные совместные проекты между европейскими странами, включая Германию, Норвегию, Францию и Данию, используя общие богатые энергетические ресурсы Европы в Северном море.

Они будут включать новые "гибридные морские ветровые активы" — ветровые электростанции в море, которые напрямую соединены с несколькими странами. Это совместное обязательство изложено в Гамбургской декларации, согласованной сегодня на саммите.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, отмечает DW, заявлял, что хочет, чтобы Северное море стало "крупнейшим резервуаром чистой энергии в мире".

Это третий такой саммит, который впервые состоится в северогерманском городе Гамбург, предыдущие два состоялись в бельгийском Остенде и датском Эсбьерге. Он, как указано, был собран в результате вторжения России в Украину, чтобы помочь Европе уменьшить свою зависимость от импорта ископаемого топлива, в частности из России.

Гамбургскую декларацию, как сообщили в британском правительстве, помимо Британии, должны подписать министры энергетики Бельгии, Дании, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

Также должны были присутствовать представители Европейской комиссии и НАТО, а также более 100 представителей компаний.

Как отмечает Politico, саммит в Гамбурге "приобрел новое значение после того, как попытки Трампа заставить своих союзников по НАТО передать Гренландию довели трансатлантический альянс до предела — а возможно, и за его пределы".

"Отечественная чистая энергетика, — написали в понедельник в Politico министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд и комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, — предлагает альтернативу растущей зависимости ЕС от импортного сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США".

"Такая сильная зависимость от ископаемого топлива, независимо от того, поступает ли оно из России или откуда-то еще, не может обеспечить нам энергетическую безопасность и процветание, которые нам нужны. Это делает нас невероятно уязвимыми к волатильности международных рынков и давлению со стороны внешних игроков", — отметили они.

Однако, как пишет издание, поддержка чистой энергетики не может скрыть тот факт, что газ, хотя и показывает медленное сокращение, все еще составляет почти четверть энергоснабжения Европы и является центральным элементом тяжелой промышленности Европы. Также не все европейские страны и компании убеждены, что есть необходимость останавливать поставки ветровых турбин из Техаса. "Трамп знает, что Европа в его руках. На прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе он высмеял ветровые турбины и европейцев, которые их устанавливают, назвав их "неудачниками"", — пишет издание.

Как отмечает Politico, его личный интерес едва скрывался. США являются крупнейшим в мире экспортером СПГ, и с тех пор, как ЕС начал перекрывать российские газопроводы, импорт блока из США вырос в четыре раза, согласно данным Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Министр энергетики США Крис Райт, пишет издание, "хвастался в Давосе", что экспорт США смог "вытеснить почти весь российский газ" и предсказал "устойчивую торговлю энергоносителями" в будущем; торговлю, которая "в краткосрочной перспективе... будет доминировать за счет экспорта из США в Европу". Он призвал ЕС устранить барьеры для новой эры трансатлантического экспорта газа, упомянув европейский углеродный налог на границе и корпоративные экологические нормы.

Он сказал, что США "работают с нашими коллегами здесь, в Европе, чтобы устранить эти барьеры".

Европейские чиновники, отмечает издание, положительно отзывались об американском газе как о ключевой части своей стратегии отказа от российской энергии, спасителе из-за морей — наряду, конечно, с ростом использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Но растущая зависимость приобрела совершенно новое геополитическое значение во времена Трампа, пишет издание.

"Большой слабостью было и есть то, что поставки ископаемого топлива перемещались из одного ненадежного источника поставок (России) к ряду других потенциально ненадежных источников поставок, и что чрезмерная зависимость от любого из них рисковала повторением предыдущих проблем", — сказал чиновник Европейской комиссии, вовлеченный в усилия ЕС по сокращению зависимости от российского газа.

"Я просто не думал, что нам придется беспокоиться о США — это было до Трампа", — указал он.

По словам немецких правительственных чиновников, осведомленных в этом вопросе, в целом на саммите планируется подписание трех деклараций. Помимо Гамбургской декларации речь также идет о декларации, которую должны подписать министры энергетики, сосредоточенной на необходимой сетевой инфраструктуре для морских ветровых парков, включая меры финансирования и ускорения мер планирования, а также совместный пакт об инвестициях в морскую ветроэнергетику для Северного моря, подписанный министрами энергетики и ключевыми игроками отрасли.

О безопасности на Крайнем Севере

"Учитывая состав встречи, я уверен, что безопасность на Крайнем Севере также заинтересует участников", — сказал представитель Мерца Штеффен Мейер.

Арктический остров Гренландия был главной темой обсуждения в течение последних нескольких недель из-за постоянных усилий президента США Дональда Трампа по приобретению датской территории.

Трамп заявил, что было достигнуто "рамочное" соглашение с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте; однако никаких подробностей относительно того, что это может означать, не разглашалось.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 16298 просмотров

Юлия Шрамко

