Німеччина проводить саміт Північного моря на тлі уваги Європи щодо Арктики: уже є перші домовленості

Європейські лідери та представники промисловості зустрічаються сьогодні в Гамбурзі, щоб обговорити співпрацю в галузі енергетики та безпеки Північного моря. Про зустріч повідомили в німецькому уряді, пише УНН.

Деталі

Для уряду Німеччини це перший міжнародний саміт Північного моря, який приймається в Гамбурзі, "де основна увага буде приділена розширенню транскордонної співпраці з енергопостачання до Європи", вказували у німецькому уряді.

На саміті Велика Британія та Європа, повідомили у британському уряді, підписали історичний пакт про просування майбутнього чистої енергетики -історичний пакт про безпеку чистої енергетики - Гамбурзьку декларацію - для реалізації великих проєктів морської вітрової енергетики у спільних водах.

Нове партнерство спрямоване на забезпечення 100 ГВт морської вітрової енергетики до 2050 року через масштабні спільні проєкти між європейськими країнами, включаючи Німеччину, Норвегію, Францію та Данію, використовуючи спільні багаті енергетичні ресурси Європи в Північному морі.

Вони включатимуть нові "гібридні морські вітрові активи" - вітрові електростанції в морі, які безпосередньо з'єднані з кількома країнами. Це спільне зобов'язання і викладено в Гамбурзькій декларації, узгодженій сьогодні на саміті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначає DW, заявляв, що хоче, щоб Північне море стало "найбільшим резервуаром чистої енергії у світі".

Це третій такий саміт, який вперше відбудеться в північнонімецькому місті Гамбург, попередні два відбулися в бельгійському Остенде та данському Есб'єрзі. Він, як вказано, був зібраний в результаті вторгнення росії в Україну, щоб допомогти Європі зменшити свою залежність від імпорту викопного палива, зокрема з росії.

Гамбурзьку декларацію, як повідомили у британському уряді, окрім Британії, мають підписати міністри енергетики Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

Також мали бути присутні представники Європейської комісії та НАТО, а також понад 100 представників компаній.

Як зазначає Politico, саміт у Гамбурзі "набув нового значення після того, як спроби Трампа змусити своїх союзників по НАТО передати Гренландію довели трансатлантичний альянс до межі - а можливо, і за її межі".

"Вітчизняна чиста енергетика, - написали в понеділок у Politico міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд і комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, - пропонує альтернативу зростаючій залежності ЄС від імпортного скрапленого природного газу, більшість якого зараз надходить із США".

"Така сильна залежність від викопного палива, незалежно від того, чи надходить воно з росії, чи звідкись ще, не може забезпечити нам енергетичну безпеку та процвітання, які нам потрібні. Це робить нас неймовірно вразливими до волатильності міжнародних ринків та тиску з боку зовнішніх гравців", - зазначили вони.

Проте, як пише видання, підтримка чистої енергетики не може приховати той факт, що газ, хоча й показує повільне скорочення, усе ще становить майже чверть енергопостачання Європи та є центральним елементом важкої промисловості Європи. Також не всі європейські країни та компанії переконані, що є потреба зупиняти поставки вітрових турбін з Техасу. "Трамп знає, що Європа в його руках. Минулого тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він висміяв вітрові турбіни та європейців, які їх встановлюють, назвавши їх "невдахами"", - пише видання.

Як зазначає Politico, його особистий інтерес ледь приховувався. США є найбільшим у світі експортером СПГ, і з того часу, як ЄС почав перекривати російські газопроводи, імпорт блоку з США зріс у чотири рази, згідно з даними Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Міністр енергетики США Кріс Райт пише видання, "хвалився в Давосі", що експорт США зміг "витіснити майже весь російський газ" і передбачив "стійку торгівлю енергоносіями" у майбутньому; торгівлю, яка "у короткостроковій перспективі... домінуватиме за рахунок експорту зі США до Європи". Він закликав ЄС усунути бар'єри для нової ери трансатлантичного експорту газу, згадавши європейський вуглецевий податок на кордоні та корпоративні екологічні норми.

Він сказав, що США "працюють з нашими колегами тут, у Європі, щоб усунути ці бар'єри".

Європейські чиновники, зазначає видання, позитивно висловлювалися про американський газ як ключову частину своєї стратегії відмови від російської енергії, рятівника з-за морів - поряд, звичайно, зі зростанням використання відновлюваних джерел енергії, таких як вітер та сонце.

Але зростаюча залежність набула абсолютно нового геополітичного значення за часів Трампа, пише видання.

"Великою слабкістю було і є те, що постачання викопного палива переміщувалося з одного ненадійного джерела постачання (росії) до низки інших потенційно ненадійних джерел постачання, і що надмірна залежність від будь-якого з них ризикувала повторенням попередніх проблем", - сказав чиновник Європейської комісії, залучений до зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу.

"Я просто не думав, що нам доведеться турбуватися про США - це було до Трампа", - вказав він.

За словами німецьких урядовців, обізнаних з цим питанням, загалом на саміті планується підписання трьох декларацій. Окрім Гамбурзської декларації ідеться також про декларацію, яку мають підписати міністри енергетики, що зосереджена на необхідній мережевій інфраструктурі для морських вітрових парків, включаючи заходи фінансування та прискорення заходів планування, а також спільний пакт про інвестиції в морську вітроенергетику для Північного моря, підписаний міністрами енергетики та ключовими гравцями галузі.

Про безпеку на Крайній Півночі

"Враховуючи склад зустрічі, я впевнений, що безпека на Крайній Півночі також зацікавить учасників", - сказав речник Мерца Штеффен Меєр.

Арктичний острів Гренландія був головною темою обговорення протягом останніх кількох тижнів через постійні зусилля президента США Дональда Трампа щодо придбання данської території.

Трамп заявив, що було досягнуто "рамкової" угоди з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте; однак, жодних подробиць щодо того, що це може означати, не розголошувалося.

