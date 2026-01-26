Німеччина проводить саміт Північного моря на тлі уваги Європи щодо Арктики: уже є перші домовленості

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 376 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 3680 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 10915 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 12328 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 27062 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 16541 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 29615 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21591 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27050 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36745 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Загроза нового шатдауну: демократи в Сенаті США погрожують заблокувати фінансування уряду26 січня, 03:46 • 5014 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 22698 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 19290 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 17150 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 13567 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 10924 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 27070 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 17661 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 29616 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 108531 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 2668 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 29886 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 29484 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 45534 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 45381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Financial Times

Німеччина проводить саміт Північного моря на тлі уваги Європи щодо Арктики: уже є перші домовленості

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Європейські лідери та представники промисловості зустрілися в Гамбурзі для обговорення співпраці в галузі енергетики та безпеки Північного моря. Велика Британія та Європа підписали Гамбурзьку декларацію для реалізації великих проєктів морської вітрової енергетики.

Німеччина проводить саміт Північного моря на тлі уваги Європи щодо Арктики: уже є перші домовленості

Європейські лідери та представники промисловості зустрічаються сьогодні в Гамбурзі, щоб обговорити співпрацю в галузі енергетики та безпеки Північного моря. Про зустріч повідомили в німецькому уряді, пише УНН.

Деталі

Для уряду Німеччини це перший міжнародний саміт Північного моря, який приймається в Гамбурзі, "де основна увага буде приділена розширенню транскордонної співпраці з енергопостачання до Європи", вказували у німецькому уряді.

На саміті Велика Британія та Європа, повідомили у британському уряді, підписали історичний пакт про просування майбутнього чистої енергетики -історичний пакт про безпеку чистої енергетики - Гамбурзьку декларацію - для реалізації великих проєктів морської вітрової енергетики у спільних водах.

Нове партнерство спрямоване на забезпечення 100 ГВт морської вітрової енергетики до 2050 року через масштабні спільні проєкти між європейськими країнами, включаючи Німеччину, Норвегію, Францію та Данію, використовуючи спільні багаті енергетичні ресурси Європи в Північному морі.

Вони включатимуть нові "гібридні морські вітрові активи" - вітрові електростанції в морі, які безпосередньо з'єднані з кількома країнами. Це спільне зобов'язання і викладено в Гамбурзькій декларації, узгодженій сьогодні на саміті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазначає DW, заявляв, що хоче, щоб Північне море стало "найбільшим резервуаром чистої енергії у світі".

Це третій такий саміт, який вперше відбудеться в північнонімецькому місті Гамбург, попередні два відбулися в бельгійському Остенде та данському Есб'єрзі. Він, як вказано, був зібраний в результаті вторгнення росії в Україну, щоб допомогти Європі зменшити свою залежність від імпорту викопного палива, зокрема з росії.

Гамбурзьку декларацію, як повідомили у британському уряді, окрім Британії, мають підписати міністри енергетики Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

Також мали бути присутні представники Європейської комісії та НАТО, а також понад 100 представників компаній.

Як зазначає Politico, саміт у Гамбурзі "набув нового значення після того, як спроби Трампа змусити своїх союзників по НАТО передати Гренландію довели трансатлантичний альянс до межі - а можливо, і за її межі".

"Вітчизняна чиста енергетика, - написали в понеділок у Politico міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд і комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, - пропонує альтернативу зростаючій залежності ЄС від імпортного скрапленого природного газу, більшість якого зараз надходить із США".

"Така сильна залежність від викопного палива, незалежно від того, чи надходить воно з росії, чи звідкись ще, не може забезпечити нам енергетичну безпеку та процвітання, які нам потрібні. Це робить нас неймовірно вразливими до волатильності міжнародних ринків та тиску з боку зовнішніх гравців", - зазначили вони.

Проте, як пише видання, підтримка чистої енергетики не може приховати той факт, що газ, хоча й показує повільне скорочення, усе ще становить майже чверть енергопостачання Європи та є центральним елементом важкої промисловості Європи. Також не всі європейські країни та компанії переконані, що є потреба зупиняти поставки вітрових турбін з Техасу. "Трамп знає, що Європа в його руках. Минулого тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі  він висміяв вітрові турбіни та європейців, які їх встановлюють, назвавши їх "невдахами"", - пише видання.

Як зазначає Politico, його особистий інтерес ледь приховувався. США є найбільшим у світі експортером СПГ, і з того часу, як ЄС почав перекривати російські газопроводи, імпорт блоку з США зріс у чотири рази, згідно з даними Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Міністр енергетики США Кріс Райт пише видання, "хвалився в Давосі", що експорт США зміг "витіснити майже весь російський газ" і передбачив "стійку торгівлю енергоносіями" у майбутньому; торгівлю, яка "у короткостроковій перспективі... домінуватиме за рахунок експорту зі США до Європи". Він закликав ЄС усунути бар'єри для нової ери трансатлантичного експорту газу, згадавши європейський вуглецевий податок на кордоні та корпоративні екологічні норми.

Він сказав, що США "працюють з нашими колегами тут, у Європі, щоб усунути ці бар'єри".

Європейські чиновники, зазначає видання, позитивно висловлювалися про американський газ як ключову частину своєї стратегії відмови від російської енергії, рятівника з-за морів - поряд, звичайно, зі зростанням використання відновлюваних джерел енергії, таких як вітер та сонце.

Але зростаюча залежність набула абсолютно нового геополітичного значення за часів Трампа, пише видання.

"Великою слабкістю було і є те, що постачання викопного палива переміщувалося з одного ненадійного джерела постачання (росії) до низки інших потенційно ненадійних джерел постачання, і що надмірна залежність від будь-якого з них ризикувала повторенням попередніх проблем", - сказав чиновник Європейської комісії, залучений до зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу.

"Я просто не думав, що нам доведеться турбуватися про США - це було до Трампа", - вказав він.

За словами німецьких урядовців, обізнаних з цим питанням, загалом на саміті планується підписання трьох декларацій. Окрім Гамбурзської декларації ідеться також про декларацію, яку мають підписати міністри енергетики, що зосереджена на необхідній мережевій інфраструктурі для морських вітрових парків, включаючи заходи фінансування та прискорення заходів планування, а також спільний пакт про інвестиції в морську вітроенергетику для Північного моря, підписаний міністрами енергетики та ключовими гравцями галузі. 

Про безпеку на Крайній Півночі

"Враховуючи склад зустрічі, я впевнений, що безпека на Крайній Півночі також зацікавить учасників", - сказав речник Мерца Штеффен Меєр.

Арктичний острів Гренландія був головною темою обговорення протягом останніх кількох тижнів через постійні зусилля президента США Дональда Трампа щодо придбання данської території.

Трамп заявив, що було досягнуто "рамкової" угоди з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте; однак, жодних подробиць щодо того, що це може означати, не розголошувалося.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 16300 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Ед Мілібенд
Ірландія
Ґренландія
Марк Рютте
Давос
Європейська комісія
НАТО
Гамбург
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Техас
Ісландія
Данія
Люксембург
Франція
Бельгія
Норвегія
Велика Британія
Європа
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна