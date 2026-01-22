$43.180.08
Рубрики
Не уверен, что путин хочет завершения войны, но их армия и экономика очень истощены - Зеленский

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор не желает завершать войну, поскольку не достиг поставленных целей. Украинский лидер подчеркнул, что российская экономика истощена, а армия устала.

Не уверен, что путин хочет завершения войны, но их армия и экономика очень истощены - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что российский диктатор владимир путин хочет завершать войну, ведь он не достиг своих целей, которые ставил в начале войны. Об этом Зеленский заявил после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Детали

"Я не уверен, что Путин хочет завершить эту войну, где он и его армия с потерями и без целей, которые он ставил в начале войны. Он действительно этого не хочет, но их экономика уже истощена, и их армия очень устала, однако и наша армия тоже устала, но мы честны, и говорим об этом. Мы делаем все возможное с нашими солдатами, и они отдают все силы. Но 35 тыс, как я сказал сегодня, 35 тыс. погибших российских солдат ежемесячно", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документы для прекращения войны почти готовы. Он подчеркнул, что Россия должна быть готова остановить агрессию.

Павел Башинский

Война в Украине
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Давос
Владимир Зеленский
Украина