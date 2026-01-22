$43.180.08
Не впевнений, що путін хоче завершення війни, але їхня армія та економіка дуже виснажені - Зеленський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор не бажає завершувати війну, оскільки не досяг поставлених цілей. Український лідер наголосив, що російська економіка виснажена, а армія втомилася.

Не впевнений, що путін хоче завершення війни, але їхня армія та економіка дуже виснажені - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що російський диктатор володимир путін хоче завершувати війну, адже він не досяг своїх цілей, які ставив на початку війни. Про це Зеленський заявив після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає УНН.

Деталі

"Я не впевнений, що путін хоче завершити цю війну, де він та його армія з втратами і без цілей, які він ставив на початку війни. Він справді цього не хоче, але їхня економіка вже виснажена, і їхня армія дуже втомлена, проте і наша армія теж втомлена, але ми чесні, і говоримо про це. Ми робимо все можливе з нашими солдатами, і вони віддають всі сили. Але 35 тис, як я сказав сьогодні, 35 тис. загиблих російських солдатів щомісяця", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що документи для припинення війни майже готові. Він наголосив, що росія має бути готовою зупинити агресію.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Володимир Зеленський
Україна