Рубио заявил, что переговоры по соглашению о безопасности в Гренландии начались успешно

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 6068 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 10586 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 9610 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 21170 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 22156 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26620 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30679 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28687 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25889 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28625 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с россией для получения гарантий безопасности - Reuters28 января, 07:53 • 7010 просмотра
Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС28 января, 08:51 • 4338 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 15703 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 24622 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 9186 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 24686 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 57499 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 86034 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 65638 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 83993 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Музыкант
Блогеры
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 35165 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 33843 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 40638 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 43364 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 48685 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Фильм

Рубио заявил, что переговоры по соглашению о безопасности в Гренландии начались успешно

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об успешных переговорах по соглашению о безопасности в Арктике. США стремятся усилить присутствие НАТО и ограничить доступ России и Китая к добыче полезных ископаемых Гренландии.

Рубио заявил, что переговоры по соглашению о безопасности в Гренландии начались успешно

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о возможном соглашении по безопасности в Арктике, касающемся Гренландии, начались успешно, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Рубио сказал сенаторам, что переговоры "на техническом уровне" между представителями США, Гренландии и Дании проходят "даже сейчас, когда я разговариваю с вами".

Трамп ранее заявил, что США нуждаются в Гренландии для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Недавно он отказался от угрозы ввести пошлины на несколько европейских стран, заявив, что будет работать над созданием нового плана безопасности в Арктике с НАТО.

Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"28.01.26, 18:28 • 1288 просмотров

"Интересы президента в Гренландии были понятны", – сказал Рубио. "Я думаю, что мы достигнем чего-то позитивного".

Ранее

Как сообщало издание The New York Times, обсуждения относительно будущего Гренландии в последние дни сосредоточивались на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, предоставлению Америке суверенных претензий на отдельные участки территории Гренландии и блокированию потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых острова - а именно ограничение для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, получения прав на добычу.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
The New York Times
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты