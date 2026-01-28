Рубио заявил, что переговоры по соглашению о безопасности в Гренландии начались успешно

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о возможном соглашении по безопасности в Арктике, касающемся Гренландии, начались успешно, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Рубио сказал сенаторам, что переговоры "на техническом уровне" между представителями США, Гренландии и Дании проходят "даже сейчас, когда я разговариваю с вами".

Трамп ранее заявил, что США нуждаются в Гренландии для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Недавно он отказался от угрозы ввести пошлины на несколько европейских стран, заявив, что будет работать над созданием нового плана безопасности в Арктике с НАТО.

Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"

"Интересы президента в Гренландии были понятны", – сказал Рубио. "Я думаю, что мы достигнем чего-то позитивного".

Ранее

Как сообщало издание The New York Times, обсуждения относительно будущего Гренландии в последние дни сосредоточивались на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, предоставлению Америке суверенных претензий на отдельные участки территории Гренландии и блокированию потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых острова - а именно ограничение для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, получения прав на добычу.