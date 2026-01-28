Рубіо заявив, що переговори щодо угоди про безпеку в Гренландії розпочалися успішно
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про успішні переговори щодо безпекової угоди в Арктиці. США прагнуть посилити присутність НАТО та обмежити доступ росії та Китаю до видобутку корисних копалин Гренландії.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо можливої угоди про безпеку в Арктиці, що стосується Гренландії, розпочалися успішно, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Рубіо сказав сенаторам, що переговори "на технічному рівні" між представниками США, Гренландії та Данії відбуваються "навіть зараз, коли я розмовляю з вами".
Трамп раніше заявив, що США потребують Гренландії для протидії загрозам з боку росії та Китаю. Нещодавно він відмовився від погрози запровадити мита на кілька європейських країн, заявивши, що працюватиме над створенням нового плану безпеки в Арктиці з НАТО.
"Інтереси президента в Гренландії були зрозумілими", – сказав Рубіо. "Я думаю, що ми досягнемо чогось позитивного".
Раніше
Як повідомляло видання The New York Times, обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток.