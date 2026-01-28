$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 10742 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 9748 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 21278 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 22213 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 26657 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30699 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28691 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25891 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28627 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Публікації
Ексклюзиви
Рубіо заявив, що переговори щодо угоди про безпеку в Гренландії розпочалися успішно

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про успішні переговори щодо безпекової угоди в Арктиці. США прагнуть посилити присутність НАТО та обмежити доступ росії та Китаю до видобутку корисних копалин Гренландії.

Рубіо заявив, що переговори щодо угоди про безпеку в Гренландії розпочалися успішно

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо можливої ​​угоди про безпеку в Арктиці, що стосується Гренландії, розпочалися успішно, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Рубіо сказав сенаторам, що переговори "на технічному рівні" між представниками США, Гренландії та Данії відбуваються "навіть зараз, коли я розмовляю з вами".

Трамп раніше заявив, що США потребують Гренландії для протидії загрозам з боку росії та Китаю. Нещодавно він відмовився від погрози запровадити мита на кілька європейських країн, заявивши, що працюватиме над створенням нового плану безпеки в Арктиці з НАТО.

Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"28.01.26, 18:28 • 1332 перегляди

"Інтереси президента в Гренландії були зрозумілими", – сказав Рубіо. "Я думаю, що ми досягнемо чогось позитивного".

Раніше

Як повідомляло видання The New York Times, обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Марко Рубіо
The New York Times
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки