Рубіо заявив, що переговори щодо угоди про безпеку в Гренландії розпочалися успішно

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо можливої ​​угоди про безпеку в Арктиці, що стосується Гренландії, розпочалися успішно, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Рубіо сказав сенаторам, що переговори "на технічному рівні" між представниками США, Гренландії та Данії відбуваються "навіть зараз, коли я розмовляю з вами".

Трамп раніше заявив, що США потребують Гренландії для протидії загрозам з боку росії та Китаю. Нещодавно він відмовився від погрози запровадити мита на кілька європейських країн, заявивши, що працюватиме над створенням нового плану безпеки в Арктиці з НАТО.

Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"

"Інтереси президента в Гренландії були зрозумілими", – сказав Рубіо. "Я думаю, що ми досягнемо чогось позитивного".

Раніше

Як повідомляло видання The New York Times, обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток.