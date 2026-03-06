Коалиция из 24 штатов подала судебный иск против новых глобальных тарифов Трампа
Киев • УНН
24 штата США, включая Калифорнию и Нью-Йорк, подали иск против администрации Трампа из-за новых 10% пошлин на импорт. Они утверждают, что президент незаконно использует Закон о торговле 1974 года для обхода решения Верховного суда.
Группа из 24 американских штатов начала масштабный судебный процесс против администрации президента Дональда Трампа, пытаясь отменить недавно введенные 10% пошлины на импортные товары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Истцы, среди которых Калифорния, Нью-Йорк и Орегон, утверждают, что Белый дом незаконно использует Закон о торговле 1974 года для обхода недавнего решения Верховного суда США, которое уже ограничивало подобные экономические меры. По мнению штатов, президент пытается выдать хронический торговый дефицит за "финансовую чрезвычайную ситуацию", чтобы единолично устанавливать тарифы без обязательного согласования с Конгрессом.
Юридическое противостояние из-за попытки обойти решение Верховного суда
Иск, поданный в Суд международной торговли в Нью-Йорке, стал первым серьезным правовым препятствием для экономической стратегии Трампа после 20 февраля.
Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%24.02.26, 15:00 • 3800 просмотров
Генеральные прокуроры штатов отмечают, что администрация манипулирует юридическими терминами, чтобы игнорировать конституционное разделение властей. Генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд подчеркнул, что такие действия являются попыткой избежать демократического контроля над налоговой политикой, которая непосредственно влияет на благосостояние миллионов граждан.
Фирменная экономическая политика президента Трампа исторически непопулярна и стоит американцам, нашему бизнесу и нам как штатам сотен миллиардов долларов
Он также добавил: "Это не может продолжаться только потому, что несколько адвокатов Трампа нашли способ извращать слова и создавать юридические аргументы".
Реакция Белого дома и экономические последствия тарифной политики
Администрация президента уже отреагировала на иск, заявив о полной готовности защищать введенные меры в судебном порядке. Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что действия президента направлены на защиту национальных интересов и исправление несправедливых торговых условий.
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда21.02.26, 02:13 • 17931 просмотр