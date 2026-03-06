$43.720.26
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 14258 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 20457 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 46500 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
5 марта, 12:39 • 83545 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 47878 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 42970 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69057 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26099 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49716 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Коалиция из 24 штатов подала судебный иск против новых глобальных тарифов Трампа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

24 штата США, включая Калифорнию и Нью-Йорк, подали иск против администрации Трампа из-за новых 10% пошлин на импорт. Они утверждают, что президент незаконно использует Закон о торговле 1974 года для обхода решения Верховного суда.

Коалиция из 24 штатов подала судебный иск против новых глобальных тарифов Трампа

Группа из 24 американских штатов начала масштабный судебный процесс против администрации президента Дональда Трампа, пытаясь отменить недавно введенные 10% пошлины на импортные товары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Истцы, среди которых Калифорния, Нью-Йорк и Орегон, утверждают, что Белый дом незаконно использует Закон о торговле 1974 года для обхода недавнего решения Верховного суда США, которое уже ограничивало подобные экономические меры. По мнению штатов, президент пытается выдать хронический торговый дефицит за "финансовую чрезвычайную ситуацию", чтобы единолично устанавливать тарифы без обязательного согласования с Конгрессом.

Юридическое противостояние из-за попытки обойти решение Верховного суда

Иск, поданный в Суд международной торговли в Нью-Йорке, стал первым серьезным правовым препятствием для экономической стратегии Трампа после 20 февраля.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%24.02.26, 15:00 • 3800 просмотров

Генеральные прокуроры штатов отмечают, что администрация манипулирует юридическими терминами, чтобы игнорировать конституционное разделение властей. Генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд подчеркнул, что такие действия являются попыткой избежать демократического контроля над налоговой политикой, которая непосредственно влияет на благосостояние миллионов граждан.

Фирменная экономическая политика президента Трампа исторически непопулярна и стоит американцам, нашему бизнесу и нам как штатам сотен миллиардов долларов

– заявил Рейфилд во время пресс-конференции.

Он также добавил: "Это не может продолжаться только потому, что несколько адвокатов Трампа нашли способ извращать слова и создавать юридические аргументы".

Реакция Белого дома и экономические последствия тарифной политики

Администрация президента уже отреагировала на иск, заявив о полной готовности защищать введенные меры в судебном порядке. Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что действия президента направлены на защиту национальных интересов и исправление несправедливых торговых условий.

Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда21.02.26, 02:13 • 17931 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Орегон
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Калифорния
Дональд Трамп
Нью-Йорк