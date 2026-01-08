Ожидаем фидбек от рф: Зеленский заявил, что Украина представила США варианты финализации базовой рамки для окончания войны

$42.720.15
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
12:02 • 3070 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 10902 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 8268 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 43298 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 35029 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36582 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44236 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45364 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33771 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto

Эксклюзив

7 января, 11:31
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 64448 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15
Алексей Белошицкий
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Ожидаем фидбек от рф: Зеленский заявил, что Украина представила США варианты финализации базовой рамки для окончания войны

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Украина представила США возможные варианты финализации базовой рамки для окончания войны, ожидая фидбека от переговоров США с россией. Украинская сторона подчеркивает необходимость усиления давления на агрессора.

Ожидаем фидбек от рф: Зеленский заявил, что Украина представила США варианты финализации базовой рамки для окончания войны

Украинская сторона представила команде США возможные варианты финализации базовой рамки для окончания войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что "американская сторона будет общаться с Россией, ожидаем фидбек", передает УНН.

Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера... Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну 

- сообщил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать обо всех деталях встреч. Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты.

В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами 

- резюмировал Глава государства.

Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом08.01.26, 14:09 • 888 просмотров

Напомним

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, украинские переговорщики продолжили переговоры с партнерами из Европы, США и НАТО в Париже - относительно параметров гарантий безопасности, сдерживания российской агрессии и логики дальнейших шагов мирного процесса, и есть "четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Рустем Умеров
НАТО
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев