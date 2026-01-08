Ожидаем фидбек от рф: Зеленский заявил, что Украина представила США варианты финализации базовой рамки для окончания войны

Украинская сторона представила команде США возможные варианты финализации базовой рамки для окончания войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что "американская сторона будет общаться с Россией, ожидаем фидбек", передает УНН.

Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера... Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну

По словам Президента, по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать обо всех деталях встреч. Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты.

В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами