Очікуємо фідбек від рф: Зеленський заявив, що Україна представила США варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни

Українська сторона представила команді США можливі варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що "американська сторона буде спілкуватися з Росією, очікуємо фідбек", передає УНН.

Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора... Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну

За словами Президента, після повернення в Київ українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей. Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що москва переглядає свої пріоритети.

В цьому контексті необхідно, щоб тиск на росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами