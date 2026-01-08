$42.720.15
12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Очікуємо фідбек від рф: Зеленський заявив, що Україна представила США варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни

Київ • УНН

 36 перегляди

Україна представила США можливі варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни, очікуючи на фідбек від переговорів США з росією. Українська сторона наголошує на необхідності посилення тиску на агресора.

Очікуємо фідбек від рф: Зеленський заявив, що Україна представила США варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни

Українська сторона представила команді США можливі варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що "американська сторона буде спілкуватися з Росією, очікуємо фідбек", передає УНН.

Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора... Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну 

- повідомив Зеленський.

Додамо

За словами Президента, після повернення в Київ українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей. Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що москва переглядає свої пріоритети.

В цьому контексті необхідно, щоб тиск на росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами 

- резюмував Глава держави.

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом08.01.26, 14:09 • 446 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, українські перемовники продовжили переговори з партнерами з Європи, США та НАТО у Парижі - щодо параметрів безпекових гарантій, стримування російської агресії та логіки подальших кроків мирного процесу, і є "чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Рустем Умєров
НАТО
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ