Рада установила новые правила парковки для водителей с детьми до трех лет

Верховная Рада приняла закон (регистр. №12437), который предусматривает создание специальных мест для парковки автомобилей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. Владельцы паркингов должны выделять не менее 5% мест для таких водителей, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает создание специальных мест для парковки транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на автомобиле.

Владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обязаны выделять не менее 5% мест для таких транспортных средств, но не менее одного места на каждой площадке.

Такие места должны быть обозначены специальными дорожными знаками или разметкой, указывающими на их назначение.

50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла законопроект за основу