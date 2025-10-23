Рада встановила нові правила паркування для водіїв з дітьми до трьох років

Верховна Рада прийняла закон (реєстр. №12437), який передбачає створення спеціальних місць для паркування автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років. Власники паркінгів мають виділяти щонайменше 5% місць для таких водіїв, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає створення спеціальних місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років і мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі.

Власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування зобов’язані виділяти не менше 5% місць для таких транспортних засобів, але щонайменше одне місце на кожному майданчику.

Такі місця мають бути позначені спеціальними дорожніми знаками або розміткою, що вказують на їх призначення.

