На Запорізькому напрямку окупанти залишають поранених вмирати на позиціях
Київ • УНН
На Запорізькому напрямку російські окупанти залишають поранених помирати на позиціях, не надаючи їм евакуації та медичної допомоги. Командування вважає за краще не ризикувати технікою, ніж рятувати солдатів.
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають вмирати на позиціях. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Деталі
Агенти руху з 503-го мотопіхотного полку повідомляють про катастрофічну ситуацію з евакуацією поранених.
Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт і евакуаційні групи за пораненими солдатами, прирікаючи їх на мученицьку смерть
Зазначається, що через відсутність машин та наказів на евакуацію окупанти гинуть у перші дні після поранення.
Багато з них могли б вижити за умови своєчасної медичної допомоги. Офіцери цих підрозділів відкрито заявляють, що "простіше знайти нових людей, ніж ризикувати технікою"
"Це пряме свідчення того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом", - додали в "АТЕШ"
Нагадаємо
Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про масову втечу російських військовослужбовців з Херсонського напрямку. Командування угруповання військ "Дніпро" розгорнуло посилені блокпости та патрулі в районі Армянська для пошуку дезертирів.
Агенти "АТЕШ" паралізували систему управління окупантів біля кордону з Україною19.10.25, 04:05 • 1880 переглядiв