На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях
Киев • УНН
На Запорожском направлении российские оккупанты оставляют раненых умирать на позициях, не оказывая им эвакуации и медицинской помощи. Командование предпочитает не рисковать техникой, чем спасать солдат.
На Запорожском направлении раненых оккупантов оставляют умирать на позициях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Детали
Агенты движения из 503-го мотопехотного полка сообщают о катастрофической ситуации с эвакуацией раненых.
Командование некоторых подразделений сознательно не отправляет транспорт и эвакуационные группы за ранеными солдатами, обрекая их на мученическую смерть
Отмечается, что из-за отсутствия машин и приказов на эвакуацию оккупанты погибают в первые дни после ранения.
Многие из них могли бы выжить при условии своевременной медицинской помощи. Офицеры этих подразделений открыто заявляют, что "проще найти новых людей, чем рисковать техникой"
"Это прямое свидетельство того, что командование российской армии считает своих солдат расходным материалом", - добавили в "АТЕШ"
Напомним
Агенты движения "АТЕШ" сообщают о массовом бегстве российских военнослужащих с Херсонского направления. Командование группировки войск "Днепр" развернуло усиленные блокпосты и патрули в районе Армянска для поиска дезертиров.
