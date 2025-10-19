На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях

На Запорожском направлении раненых оккупантов оставляют умирать на позициях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения из 503-го мотопехотного полка сообщают о катастрофической ситуации с эвакуацией раненых.

Командование некоторых подразделений сознательно не отправляет транспорт и эвакуационные группы за ранеными солдатами, обрекая их на мученическую смерть

Отмечается, что из-за отсутствия машин и приказов на эвакуацию оккупанты погибают в первые дни после ранения.

Многие из них могли бы выжить при условии своевременной медицинской помощи. Офицеры этих подразделений открыто заявляют, что "проще найти новых людей, чем рисковать техникой"