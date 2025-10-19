На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18 октября, 21:14 • 13877 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 26325 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 28832 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 42811 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 33674 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 46528 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 68705 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46910 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49095 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36873 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
90%
748мм
Популярные новости
В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18 октября, 20:08 • 3890 просмотра
ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - ТрампVideo18 октября, 20:33 • 6180 просмотра
Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам18 октября, 22:28 • 10398 просмотра
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км23:56 • 3320 просмотра
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ00:21 • 7644 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 94936 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 117814 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 141989 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 106663 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 131643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 25922 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 40962 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 46393 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 74188 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 120929 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

На Запорожском направлении российские оккупанты оставляют раненых умирать на позициях, не оказывая им эвакуации и медицинской помощи. Командование предпочитает не рисковать техникой, чем спасать солдат.

На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях

На Запорожском направлении раненых оккупантов оставляют умирать на позициях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Детали

Агенты движения из 503-го мотопехотного полка сообщают о катастрофической ситуации с эвакуацией раненых.

Командование некоторых подразделений сознательно не отправляет транспорт и эвакуационные группы за ранеными солдатами, обрекая их на мученическую смерть

- говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия машин и приказов на эвакуацию оккупанты погибают в первые дни после ранения.

Многие из них могли бы выжить при условии своевременной медицинской помощи. Офицеры этих подразделений открыто заявляют, что "проще найти новых людей, чем рисковать техникой"

- сообщают партизаны.

"Это прямое свидетельство того, что командование российской армии считает своих солдат расходным материалом", - добавили в "АТЕШ"

Напомним

Агенты движения "АТЕШ" сообщают о массовом бегстве российских военнослужащих с Херсонского направления. Командование группировки войск "Днепр" развернуло усиленные блокпосты и патрули в районе Армянска для поиска дезертиров.

Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной19.10.25, 04:05 • 1766 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Армянск
Херсон