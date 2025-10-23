Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ударів по рф - Зеленський

Україна для ударів по території рф використовувала виключно власну зброю і ніколи не використовувала американську. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. Саме ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва. Від 150 км до 3 тис. км – це наші новітні можливості. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, що в нас є (...) я не знаю, хто, що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливим цілям на території росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій