Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ударів по рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по території рф лише власну зброю, а не американську. Він зазначив, що українські далекобійні можливості сягають від 150 до 3 тис. км.
Україна для ударів по території рф використовувала виключно власну зброю і ніколи не використовувала американську. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. Саме ми задіюємо далекобійні можливості українського виробництва. Від 150 км до 3 тис. км – це наші новітні можливості. Питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, що в нас є (...) я не знаю, хто, що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливим цілям на території росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій
Нагадаємо
У середу, 22 жовтня видання WSJ повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла ключову заборону на використання Україною західних ракет великої дальності для ударів по росії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.