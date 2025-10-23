Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по рф - Зеленский

Украина для ударов по территории рф использовала исключительно собственное оружие и никогда не использовала американское. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Есть у нас четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. Именно мы задействуем дальнобойные возможности украинского производства. От 150 км до 3 тыс. км – это наши новейшие возможности. Вопрос в том, как иметь дополнительное финансирование для того, чтобы производить массово те дальнобойные возможности, которые у нас есть (...) я не знаю, кто, что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории россии американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо на территории боевых действий