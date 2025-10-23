Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по территории рф только собственное оружие, а не американское. Он отметил, что украинские дальнобойные возможности достигают от 150 до 3 тыс. км.
Есть у нас четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. Именно мы задействуем дальнобойные возможности украинского производства. От 150 км до 3 тыс. км – это наши новейшие возможности. Вопрос в том, как иметь дополнительное финансирование для того, чтобы производить массово те дальнобойные возможности, которые у нас есть (...) я не знаю, кто, что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории россии американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо на территории боевых действий
Напомним
В среду, 22 октября издание WSJ сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевой запрет на использование Украиной западных ракет большой дальности для ударов по России.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.