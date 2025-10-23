путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk
Киев • УНН
владимир путин расценил заявление Владимира Зеленского о получении Украиной дальнобойного оружия как попытку эскалации, угрожая "очень серьезным" ответом на удары им по российской территории.
российский диктатор владимир путин назвал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина все-таки получит дальнобойное оружие - Tomahawk, попыткой эскалации, передает УНН.
Это попытка эскалации. Если таким оружием (Tomahawk - ред.) будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий
Напомним
В среду, 22 октября издание WSJ сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевой запрет на использование Украиной западных ракет большой дальности для ударов по россии.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по территории рф только собственное оружие, а не американское. Он отметил, что украинские дальнобойные возможности достигают от 150 до 3 тыс. км.