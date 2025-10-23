путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk

$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 8824 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 21486 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 23257 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22807 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 35808 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32412 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28652 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12625 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15064 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16546 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Популярные новости
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 21267 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 19468 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo13:02 • 5936 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 5952 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 11201 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 11252 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 35805 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 32412 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28652 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 36217 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 3254 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 6036 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 19509 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 35716 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 55385 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Грибы

путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk

Киев • УНН

 • 154 просмотра

владимир путин расценил заявление Владимира Зеленского о получении Украиной дальнобойного оружия как попытку эскалации, угрожая "очень серьезным" ответом на удары им по российской территории.

путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk

российский диктатор владимир путин назвал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина все-таки получит дальнобойное оружие - Tomahawk, попыткой эскалации, передает УНН.

Это попытка эскалации. Если таким оружием (Tomahawk - ред.) будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий 

- заявил путин.

Напомним

В среду, 22 октября издание WSJ сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевой запрет на использование Украиной западных ракет большой дальности для ударов по россии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по территории рф только собственное оружие, а не американское. Он отметил, что украинские дальнобойные возможности достигают от 150 до 3 тыс. км.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина