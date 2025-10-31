Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk", оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы, оставляя окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа. Об этом сообщают три американских и европейских чиновника, знакомых с этим вопросом, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Издание отмечает, что Трамп заявил в начале этого месяца во время рабочего обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, что он предпочел бы не предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать вещи, которые нам нужны для защиты нашей страны".

Объединенный штаб сообщил Белому дому о своей оценке в начале этого месяца, непосредственно перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на том, чтобы ракеты эффективнее нацеливали на нефтяные и энергетические объекты глубоко внутри России. "Tomahawk" имеют дальность действия около 1000 миль.

По данным СМИ, эта оценка подбодрила европейских союзников США, которые считают, что у США теперь меньше оправданий не предоставлять ракеты, сообщили два европейских чиновника. Трамп также заявил всего за несколько дней до встречи с Зеленским, что США имеют "много "Tomahawk", которые они потенциально могли бы предоставить Украине.

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп резко изменил свою точку зрения через несколько дней, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США "нужны" "Tomahawk". Затем он сказал Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут предоставлять их — по крайней мере пока что.

Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk

CNN отмечает, что решение Трампа было принято через день после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который сказал Трампу, что "Tomahawk", которые могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, не окажут значительного влияния на поле боя, но повредят отношениям между США и Россией.

путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk

Белый дом и Пентагон не ответили на запросы о комментариях, отмечает издание.

Добавим

Трамп не снял ракеты с рассмотрения полностью, как ранее сообщали источники CNN, и администрация разработала планы по их быстрому предоставлению Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Трамп также настолько разочаровался в последние недели нежеланием Путина серьезно рассматривать мирные переговоры, что на прошлой неделе одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний и пока что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения Украины.

Саммит Трампа и путина в Будапеште отменили из-за требований москвы - FT

Хотя Пентагон не имеет беспокойства относительно запасов, представители оборонного ведомства США все еще пытаются решить, как Украина будет тренироваться и развертывать ракеты, сообщили чиновники. Источники добавили, что остается несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно использовать ракеты, добавляет CNN.

Одним из нерешенных вопросов является то, как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят. "Tomahawk" чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия разработали наземные пусковые установки, которые можно было бы предоставить Украине.

Но даже если бы США не захотели предоставлять пусковые установки, европейские чиновники считают, что Украина могла бы найти обходной путь. Один чиновник отметил, что украинские инженеры смогли разработать обходной путь для использования ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, которые изначально были разработаны для использования современными самолетами НАТО и должны были быть интегрированы в стареющий парк истребителей советской эпохи Украины.

Обещание Tomahawk Украине: президент США не сказал "нет" по ракетам дальнего действия - Зеленский