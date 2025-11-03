Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он передать Украине ракеты Tomahawk. Президент США дал лаконичный ответ.

Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока - нет - сказал американский лидер.

Также журналисты поинтересовались у Трампа, что могло бы стать последней каплей, которая убедит, что Путин не стремится закончить войну против Украины. В ответ президент США намекнул, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу, чтобы он "выгорел".

Нет никакой "последней капли". Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой - отметил Глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.

Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца - заметил Трамп.

Лидер США в очередной раз упомянул, что урегулировал уже восемь войн и считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже решили.

Напомним

Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и Россией.

