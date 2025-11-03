$42.080.01
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
19:16 • 11880 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 22259 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 26613 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 40739 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 46661 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52914 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76525 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 84812 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 111264 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.

Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.  

Детали

Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он передать Украине ракеты Tomahawk. Президент США дал лаконичный ответ.

Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока - нет

- сказал американский лидер. 

Также журналисты поинтересовались у Трампа, что могло бы стать последней каплей, которая убедит, что Путин не стремится закончить войну против Украины. В ответ президент США намекнул, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу, чтобы он "выгорел".

Нет никакой "последней капли". Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой

- отметил Глава Белого дома. 

Он также подчеркнул, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.

Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца

- заметил Трамп.

Лидер США в очередной раз упомянул, что урегулировал уже восемь войн и считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже решили.

Напомним

Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и Россией.

"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина