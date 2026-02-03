$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 3490 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 5208 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 4194 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
11:49 • 14963 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 22567 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15045 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23125 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33522 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31428 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28698 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0.6м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 29661 перегляди
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 8028 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 14114 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 13742 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 11842 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 11950 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 13851 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 58023 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 67293 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 51535 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 1002 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 6850 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 14196 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 30055 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 30615 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм

Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 4194 перегляди

Сенатор США Ліндсі Грем закликав Дональда Трампа розпочати постачання Україні ракет "Томагавк" після масованої атаки рф.

Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф

Сенатор США Ліндсі Грем після масованої атаки минулої ночі закликав президента США Дональда Трампа розпочати процес постачання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані, передає УНН.

Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа розпочати процес постачання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані. У найближчі дні та тижні ми повинні чинити більший тиск на путіна. Будь-які переговори, які розглядаються як надмірно винагороджуючі агресію, призведуть до катастроф у всьому світі. Зворотне також вірне. Якщо переговори призведуть до вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, тоді світ буде набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення 

- наголосив сенатор Грем у своєму дописі на платформі Х.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль03.02.26, 09:02 • 28699 переглядiв

Додамо

Крім того, американський сенатор визнав, що "тиск, який ми чинимо на путіна, щоб той сідав за стіл мирних переговорів і припиняв масовані атаки на Україну, не працює".

Ідея президента Трампа переслідувати нафтових клієнтів путіна, які підтримують його військову машину, повинна бути енергійно реалізована США та Європою. Президент Трамп підірвав економіку путіна, переслідуючи нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Мита на Індію – гарний приклад того, як все може змінитися. Індія зараз купує значно менше російської нафти, і якби інші великі покупці наслідували цей приклад, це допомогло б припинити цю кровопролиття 

- резюмував Грем.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці03.02.26, 15:41 • 1882 перегляди

Нагадаємо 

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого рф здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 71 ракети різних типів повітряного, наземного базування та 450 ударних БпЛА. 

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна