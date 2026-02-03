Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф

Сенатор США Ліндсі Грем після масованої атаки минулої ночі закликав президента США Дональда Трампа розпочати процес постачання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані, передає УНН.

Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа розпочати процес постачання Україні ракет "Томагавк", що змінить правила гри у військовому плані. У найближчі дні та тижні ми повинні чинити більший тиск на путіна. Будь-які переговори, які розглядаються як надмірно винагороджуючі агресію, призведуть до катастроф у всьому світі. Зворотне також вірне. Якщо переговори призведуть до вільної, сильної та незалежної України, яка мусила піти на поступки, тоді світ буде набагато стабільнішим. Час має вирішальне значення - наголосив сенатор Грем у своєму дописі на платформі Х.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль

Додамо

Крім того, американський сенатор визнав, що "тиск, який ми чинимо на путіна, щоб той сідав за стіл мирних переговорів і припиняв масовані атаки на Україну, не працює".

Ідея президента Трампа переслідувати нафтових клієнтів путіна, які підтримують його військову машину, повинна бути енергійно реалізована США та Європою. Президент Трамп підірвав економіку путіна, переслідуючи нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Мита на Індію – гарний приклад того, як все може змінитися. Індія зараз купує значно менше російської нафти, і якби інші великі покупці наслідували цей приклад, це допомогло б припинити цю кровопролиття - резюмував Грем.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці

Нагадаємо

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого рф здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 71 ракети різних типів повітряного, наземного базування та 450 ударних БпЛА.

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином.