Над Україною під час атаки рф знешкодили 412 з 450 дронів і 38 з 71 ракети, у тому числі всі типу "Циркон"

росія вночі вдарила по Україні 71 ракетою, у тому числі 4 типу "Циркон" та балістикою, та 450 безпілотниками, збито або придушено 38 ракет, у тому числі усі типу "Циркон", та 412 дронів, інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого (з 18:00 2 лютого) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети “Циркон”/“Онікс” (район пуску ТОТ АР Крим);

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф, ТОТ Криму);

7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);

28 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К” (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф);

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів: 4 ракети "Циркон"/"Онікс"; 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 3 крилаті ракети Х-22/Х-32; 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 412 ударних БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.