Над Україною під час атаки рф знешкодили 412 з 450 дронів і 38 з 71 ракети, у тому числі всі типу "Циркон"

Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 6048 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 13003 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 24920 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 35122 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26610 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 39333 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23346 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15799 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13436 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Харків
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почути
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш'ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу
Над Україною під час атаки рф знешкодили 412 з 450 дронів і 38 з 71 ракети, у тому числі всі типу "Циркон"

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

росія здійснила комбінований удар по Україні 71 ракетою та 450 безпілотниками. Знешкоджено 38 ракет, включаючи всі 4 типу "Циркон", та 412 дронів.

Над Україною під час атаки рф знешкодили 412 з 450 дронів і 38 з 71 ракети, у тому числі всі типу "Циркон"

росія вночі вдарила по Україні 71 ракетою, у тому числі 4 типу "Циркон" та балістикою, та 450 безпілотниками, збито або придушено 38 ракет, у тому числі усі типу "Циркон", та 412 дронів, інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого (з 18:00 2 лютого) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

  • 4 ракети “Циркон”/“Онікс” (район пуску ТОТ АР Крим);
    • 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф, ТОТ Криму);
      • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);
        • 28 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К” (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф);
          • 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди".

            Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина

            - ідеться у повідомленні.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів: 4 ракети "Циркон"/"Онікс"; 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 3 крилаті ракети Х-22/Х-32; 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 412 ударних БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється

            - повідомили у ПС ЗСУ.

            Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

            Юлія Шрамко

