Над Украиной во время атаки РФ обезвредили 412 из 450 дронов и 38 из 71 ракеты, в том числе все типа "Циркон"

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 10171 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 21945 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 32252 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 24702 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 36097 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 22500 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15495 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13209 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 28704 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Популярные новости
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 11475 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 13245 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 21294 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 15589 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 20187 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 6404 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 36076 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 25207 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 28689 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 82970 просмотра
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 15613 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 17267 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 17119 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 16221 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 15909 просмотра
Над Украиной во время атаки РФ обезвредили 412 из 450 дронов и 38 из 71 ракеты, в том числе все типа "Циркон"

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Россия совершила комбинированный удар по Украине 71 ракетой и 450 беспилотниками. Обезврежено 38 ракет, включая все 4 типа "Циркон", и 412 дронов.

Над Украиной во время атаки РФ обезвредили 412 из 450 дронов и 38 из 71 ракеты, в том числе все типа "Циркон"

Россия ночью ударила по Украине 71 ракетой, в том числе 4 типа "Циркон" и баллистикой, и 450 беспилотниками, сбито или подавлено 38 ракет, в том числе все "Цирконы", и 412 дронов, информация по 6 вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля (с 18:00 2 февраля) противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

  • 4 ракеты “Циркон”/“Оникс” (район пуска ВОТ АР Крым);
    • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – рф, ВОТ Крыма);
      • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – рф);
        • 28 крылатых ракет “Х-101/Искандер-К” (акватория Каспийского моря, Курской обл. – рф);
          • 450 ударных БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., около 300 из них – "шахеды".

            Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винничина, Одесщина

            - говорится в сообщении.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов: 4 ракеты "Циркон"/"Оникс"; 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300; 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32; 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 412 ударных БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях. Информация по 6 вражеским ракетам уточняется

            - сообщили в ВС ВСУ.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

            Юлия Шрамко

            Война в Украине
            Воздушная тревога
            Военное положение
            Война в Украине
            Х-101
            Брянская область
            Курская область
            Винницкая область
            Киевская область
            Харьковская область
            Одесская область
            Днепропетровская область
            Военно-воздушные силы Украины
            Шахед-136
            9К720 Искандер
            Ракетная система С-300
            Крым
            Украина