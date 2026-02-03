Над Украиной во время атаки РФ обезвредили 412 из 450 дронов и 38 из 71 ракеты, в том числе все типа "Циркон"

Россия ночью ударила по Украине 71 ракетой, в том числе 4 типа "Циркон" и баллистикой, и 450 беспилотниками, сбито или подавлено 38 ракет, в том числе все "Цирконы", и 412 дронов, информация по 6 вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля (с 18:00 2 февраля) противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

4 ракеты “Циркон”/“Оникс” (район пуска ВОТ АР Крым);

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – рф, ВОТ Крыма);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – рф);

28 крылатых ракет “Х-101/Искандер-К” (акватория Каспийского моря, Курской обл. – рф);

450 ударных БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., около 300 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винничина, Одесщина - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов: 4 ракеты "Циркон"/"Оникс"; 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300; 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32; 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 412 ударных БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях. Информация по 6 вражеским ракетам уточняется - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.