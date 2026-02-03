Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія порушуючи обіцянки не обстрілювати енергетику та критичну інфраструктуру України, робить ставку на продовження війни. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

"Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі на час зустрічі наших переговорних команд. Президент США говорив, що треба утриматися від ударів протягом тижня. Фактично це почалося у ніч на п’ятницю, і у ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або росія тепер вважає, що у тижні не повні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росія дочекалася більш холодних днів, коли на значній частині території України температури −20 градусів.

"Сьогодні був рекордний російський удар по застосуванню балістики. (...) Ми вважаємо, що цей удар справді порушує те, про що домовлялася американська сторона. Повинні бути наслідки", - додав Зеленський.

Нагадаємо

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого рф здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 71 ракети різних типів повітряного, наземного базування та 450 ударних БпЛА.

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином.