"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія порушила обіцянку не обстрілювати енергетику України. Це сталося після прохання США утриматися від ударів на тиждень.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія порушуючи обіцянки не обстрілювати енергетику та критичну інфраструктуру України, робить ставку на продовження війни. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

"Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі на час зустрічі наших переговорних команд. Президент США говорив, що треба утриматися від ударів протягом тижня. Фактично це почалося у ніч на п’ятницю, і у ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або росія тепер вважає, що у тижні не повні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну", - сказав Зеленський. 

Він зазначив, що росія дочекалася більш холодних днів, коли на значній частині території України температури −20 градусів.

"Сьогодні був рекордний російський удар по застосуванню балістики. (...) Ми вважаємо, що цей удар справді порушує те, про що домовлялася американська сторона. Повинні бути наслідки", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого рф здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 71 ракети різних типів повітряного, наземного базування та 450 ударних БпЛА. 

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином. 

Павло Башинський

