Либо у них в неделе 4 дня, либо ставка на войну: Зеленский о нарушении обещания рф по ударам по энергетике
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия нарушила обещание не обстреливать энергетику Украины. Это произошло после просьбы США воздержаться от ударов на неделю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, нарушая обещания не обстреливать энергетику и критическую инфраструктуру Украины, делает ставку на продолжение войны. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.
"Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и критической инфраструктуре на время встречи наших переговорных команд. Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну", - сказал Зеленский.
Он отметил, что россия дождалась более холодных дней, когда на значительной части территории Украины температуры −20 градусов.
"Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистики. (...) Мы считаем, что этот удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона. Должны быть последствия", - добавил Зеленский.
Напомним
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля рф совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БПЛА.
рф нанесла целенаправленный удар против энергетики в Украине, и каждый такой удар россии подтверждает, что отношение в москве не изменилось, они не воспринимают дипломатию всерьез, и работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.