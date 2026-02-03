Либо у них в неделе 4 дня, либо ставка на войну: Зеленский о нарушении обещания рф по ударам по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, нарушая обещания не обстреливать энергетику и критическую инфраструктуру Украины, делает ставку на продолжение войны. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.

"Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и критической инфраструктуре на время встречи наших переговорных команд. Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россия дождалась более холодных дней, когда на значительной части территории Украины температуры −20 градусов.

"Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистики. (...) Мы считаем, что этот удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона. Должны быть последствия", - добавил Зеленский.

Напомним

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля рф совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БПЛА.

рф нанесла целенаправленный удар против энергетики в Украине, и каждый такой удар россии подтверждает, что отношение в москве не изменилось, они не воспринимают дипломатию всерьез, и работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.