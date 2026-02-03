Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Киев • УНН
Сенатор США Линдси Грэм призвал Дональда Трампа начать поставки Украине ракет "Томагавк" после массированной атаки рф.
Сенатор США Линдси Грэм после массированной атаки прошлой ночью призвал президента США Дональда Трампа начать процесс поставок Украине ракет "Томагавк", что изменит правила игры в военном плане, передает УНН.
После этой массированной атаки прошлой ночью я призываю президента Трампа начать процесс поставок Украине ракет "Томагавк", что изменит правила игры в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны оказать большее давление на путина. Любые переговоры, которые рассматриваются как чрезмерно вознаграждающие агрессию, приведут к катастрофам во всем мире. Обратное также верно. Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, которая должна была пойти на уступки, тогда мир будет намного стабильнее. Время имеет решающее значение
Добавим
Кроме того, американский сенатор признал, что "давление, которое мы оказываем на путина, чтобы тот садился за стол мирных переговоров и прекращал массированные атаки на Украину, не работает".
Идея президента Трампа преследовать нефтяных клиентов путина, которые поддерживают его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой. Президент Трамп подорвал экономику путина, преследуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Пошлины на Индию – хороший пример того, как все может измениться. Индия сейчас покупает значительно меньше российской нефти, и если бы другие крупные покупатели последовали этому примеру, это помогло бы прекратить это кровопролитие
Напомним
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля рф совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БпЛА.
рф нанесла целенаправленный удар против энергетики в Украине, и каждый такой удар россии подтверждает, что отношение в москве не изменилось, они не воспринимают дипломатию всерьез, и работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.