В Германии задержали двух мужчин, выдававших себя за полицейских на патрульном авто
Киев • УНН
В Тюрингии задержали двух мужчин в форме, которые ездили на списанном служебном авто. У них изъяли наручники и реплики пистолетов.
На востоке Германии полиция задержала двух мужчин, которые выдавали себя за правоохранителей. Они передвигались на списанном патрульном автомобиле и были одеты в полицейскую форму. Об этом сообщает DW, передает УНН.
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По информации издания, полиция восточной немецкой земли Тюрингия заявила в воскресенье об аресте двух мужчин, которые выдавали себя за полицейских, а также управляли списанным патрульным автомобилем.
По данным следствия, свидетели увидели полицейскую машину с двумя мужчинами в форме, проезжавшую через деревню Лангенветцендорф в районе Грайц.
Автомобиль же остался в первозданном виде, со всеми опознавательными знаками полиции и проблесковыми синими маячками.
Задержанные носили старые версии полицейской профессиональной формы из соседней земли Саксония, а также имели при себе наручники и реплики пистолетов. Впрочем, после ареста мужчинам приказали немедленно снять форму.
В настоящее время против фальшивых офицеров начато уголовное производство за выдачу себя за государственного служащего и нарушение законов об оружии. Полицейский автомобиль тем временем сломался, поэтому он был эвакуирован.
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