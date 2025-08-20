Выдавали себя за богачей на роскошных авто: полиция Дубая сорвала похищение уникального розового бриллианта за 25 млн долларов

В Дубае полиция сорвала дерзкое ограбление, во время которого пытались похитить уникальный розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Отмечается, что воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.

По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.

Отследив прибытие бриллианта из Европы в Дубай, банда разработала "изощренный план" его кражи. Воры выдавали себя за богатых торговцев, арендовав роскошные автомобили и проводя встречи в дорогих отелях. Они даже наняли эксперта по бриллиантам для определения подлинности камня