Выдавали себя за богачей на роскошных авто: полиция Дубая сорвала похищение уникального розового бриллианта за 25 млн долларов

19 августа, 12:26 • 55832 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 97159 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 87929 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 85342 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 53944 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 35028 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99104 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74027 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86985 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104093 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами звонил Орбану, чтобы выяснить, почему тот блокирует движение Украины в ЕС - СМИ19 августа, 20:26
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину19 августа, 21:51
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС00:13
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13
19 августа, 12:13 • 97158 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 12:09 • 87928 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 11:23 • 85341 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 53944 просмотра
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Выдавали себя за богачей на роскошных авто: полиция Дубая сорвала похищение уникального розового бриллианта за 25 млн долларов

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

В Дубае полиция предотвратила похищение уникального розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов. Воры, выдававшие себя за посредников покупателя, были арестованы, а камень возвращен.

Выдавали себя за богачей на роскошных авто: полиция Дубая сорвала похищение уникального розового бриллианта за 25 млн долларов

В Дубае полиция сорвала дерзкое ограбление, во время которого пытались похитить уникальный розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.

По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.

Отследив прибытие бриллианта из Европы в Дубай, банда разработала "изощренный план" его кражи. Воры выдавали себя за богатых торговцев, арендовав роскошные автомобили и проводя встречи в дорогих отелях. Они даже наняли эксперта по бриллиантам для определения подлинности камня

- говорится в сообщении CNN.

Однако местная полиция быстро выследила трех подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.

Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.

Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.

Напомним

В Сиэтле четверо вооруженных воров ограбили ювелирный магазин Menashe and Sons Jeweler, похитив товаров на $2 млн. Ограбление длилось всего 90 секунд, никто не пострадал.

В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов16.08.25, 09:05 • 126473 просмотра

