Выдавали себя за богачей на роскошных авто: полиция Дубая сорвала похищение уникального розового бриллианта за 25 млн долларов
В Дубае полиция предотвратила похищение уникального розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов. Воры, выдававшие себя за посредников покупателя, были арестованы, а камень возвращен.
В Дубае полиция сорвала дерзкое ограбление, во время которого пытались похитить уникальный розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом информирует CNN, передает УНН.
Отмечается, что воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.
По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.
Отследив прибытие бриллианта из Европы в Дубай, банда разработала "изощренный план" его кражи. Воры выдавали себя за богатых торговцев, арендовав роскошные автомобили и проводя встречи в дорогих отелях. Они даже наняли эксперта по бриллиантам для определения подлинности камня
Однако местная полиция быстро выследила трех подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.
Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.
Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.
