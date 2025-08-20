Видавали себе за багатіїв на розкішних авто: поліція Дубая зірвала викрадення унікального рожевого діаманта за 25 млн доларів

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 54973 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 94581 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 86206 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 83813 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 52903 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34805 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98882 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73920 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86938 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104061 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 94587 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 86208 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 63111 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 83815 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 68535 перегляди
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 17786 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 53932 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 116955 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 68800 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 124639 перегляди
Видавали себе за багатіїв на розкішних авто: поліція Дубая зірвала викрадення унікального рожевого діаманта за 25 млн доларів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Дубаї поліція запобігла викраденню унікального рожевого діаманта вартістю 25 мільйонів доларів. Злодії, що видавали себе за посередників покупця, були заарештовані, а камінь повернуто.

Видавали себе за багатіїв на розкішних авто: поліція Дубая зірвала викрадення унікального рожевого діаманта за 25 млн доларів

У Дубаї поліція зірвала зухвале пограбування, під час якого намагалися викрасти унікальний рожевий діамант вартістю 25 мільйонів доларів. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що злодії видавали себе за посередників потенційного покупця і змогли вкрасти дорогоцінний камінь у ювеліра.

За словами правоохоронців, діамант вагою 21,25 карата вирізняється винятковою чіткістю, симетрією та поліруванням, а також має унікальний рівень чистоти, що робило його бажаною ціллю для банди, яка готувала пограбування понад рік.

Відстеживши прибуття діаманта з Європи до Дубаї, банда розробила "витончений план" його крадіжки. Злодії видавали себе за багатих торговців, орендувавши розкішні автомобілі та проводячи зустрічі у дорогих готелях. Вони навіть найняли експерта з діамантів для визначення справжності каменю

- йдеться у дописі CNN.

Проте місцева поліція швидко вистежила трьох підозрюваних, заарештувала їх і повернула діамант до того, як його встигли вивезти контрабандою з Дубая.

Ювелір, у якого викрали камінь, висловив захоплення швидкістю реагування влади та закликав інших учасників алмазної торгівлі дотримуватися офіційних правил безпеки.

Дубай останніми роками перетворився на один із світових центрів торгівлі діамантами завдяки мінімальним податковим вимогам та зручному розташуванню між країнами-виробниками в Африці та основними ринками збуту, такими як Індія.

Нагадаємо

У Сіетлі четверо озброєних злодіїв пограбували ювелірний магазин Menashe and Sons Jeweler, викравши товарів на $2 млн. Пограбування тривало лише 90 секунд, ніхто не постраждав.

У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів 16.08.25, 09:05 • 126450 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу