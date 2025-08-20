Видавали себе за багатіїв на розкішних авто: поліція Дубая зірвала викрадення унікального рожевого діаманта за 25 млн доларів
У Дубаї поліція запобігла викраденню унікального рожевого діаманта вартістю 25 мільйонів доларів. Злодії, що видавали себе за посередників покупця, були заарештовані, а камінь повернуто.
У Дубаї поліція зірвала зухвале пограбування, під час якого намагалися викрасти унікальний рожевий діамант вартістю 25 мільйонів доларів. Про це інформує CNN, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що злодії видавали себе за посередників потенційного покупця і змогли вкрасти дорогоцінний камінь у ювеліра.
За словами правоохоронців, діамант вагою 21,25 карата вирізняється винятковою чіткістю, симетрією та поліруванням, а також має унікальний рівень чистоти, що робило його бажаною ціллю для банди, яка готувала пограбування понад рік.
Відстеживши прибуття діаманта з Європи до Дубаї, банда розробила "витончений план" його крадіжки. Злодії видавали себе за багатих торговців, орендувавши розкішні автомобілі та проводячи зустрічі у дорогих готелях. Вони навіть найняли експерта з діамантів для визначення справжності каменю
Проте місцева поліція швидко вистежила трьох підозрюваних, заарештувала їх і повернула діамант до того, як його встигли вивезти контрабандою з Дубая.
Ювелір, у якого викрали камінь, висловив захоплення швидкістю реагування влади та закликав інших учасників алмазної торгівлі дотримуватися офіційних правил безпеки.
Дубай останніми роками перетворився на один із світових центрів торгівлі діамантами завдяки мінімальним податковим вимогам та зручному розташуванню між країнами-виробниками в Африці та основними ринками збуту, такими як Індія.
Нагадаємо
