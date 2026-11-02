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Россия строит в Калининграде гигантский радар, способный отслеживать цели на расстоянии до 3000 км

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Радар вблизи Гвардейска сможет обнаруживать самолёты, ракеты и корабли над значительной частью Европы. Комплекс могут использовать против НАТО.

Россия строит в Калининграде гигантский радар, способный отслеживать цели на расстоянии до 3000 км

В Калининградской области России завершают строительство мощной радиолокационной станции, которая потенциально сможет обнаруживать самолёты, ракеты и корабли на расстоянии до 3000 км. В зоне её действия может оказаться значительная часть Европы, в частности Украина, Германия, Франция и Великобритания. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Комплекс возводят вблизи Гвардейска, в 37 км от польской границы. Спутниковые снимки ICEYE показывают 3 ряда антенн длиной более 500 метров каждый.

По данным Defence24, строительство начали в марте 2023 года. Вероятно, станция будет аналогом российского радара 29Б6 «Контейнер», который использует отражение радиоволн от ионосферы для обнаружения целей за горизонтом.

Чем новый радар угрожает НАТО

Литовский полковник запаса Вайдотас Малинионис считает, что станция позволит России раньше обнаруживать потенциальные угрозы и получать дополнительное время для принятия военных решений.

Кроме того, её данные могут использоваться для планирования наступательных операций. Эксперты также предполагают, что радар поможет отслеживать низколетящие беспилотники.

В то же время из-за огромных размеров комплекс будет уязвим для ударов.

Вблизи Черняховска Россия строит ещё один радиолокационный объект диаметром более 1600 метров. Его назначение пока неизвестно, однако аналитики не исключают связи между двумя комплексами.

Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты02.11.26, 03:17 • 21891 просмотр

Степан Гафтко

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