росія будує в калінінграді гігантський радар, здатний відстежувати цілі на відстані до 3000 км
Київ • УНН
Радар поблизу гвардійська зможе виявляти літаки, ракети й кораблі над значною частиною Європи. Комплекс можуть використовувати проти НАТО.
У калінінградській області росії завершують будівництво потужної радіолокаційної станції, яка потенційно зможе виявляти літаки, ракети та кораблі на відстані до 3000 км. У зоні її дії може опинитися значна частина Європи, зокрема Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
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Комплекс зводять поблизу Гвардійська, за 37 км від польського кордону. Супутникові знімки ICEYE показують 3 ряди антен завдовжки понад 500 метрів кожен.
За даними Defence24, будівництво розпочали у березні 2023 року. Ймовірно, станція буде аналогом російського радара 29Б6 "Контейнер", який використовує відбиття радіохвиль від іоносфери для виявлення цілей за горизонтом.
Чим новий радар загрожує НАТО
Литовський полковник запасу Вайдотас Малініоніс вважає, що станція дозволить росії раніше виявляти потенційні загрози та отримувати додатковий час для військових рішень.
Крім того, її дані можуть використовувати для планування наступальних операцій. Експерти також припускають, що радар допоможе відстежувати низьколітаючі безпілотники.
Водночас через величезні розміри комплекс буде вразливим до ударів.
Поблизу Черняховська росія будує ще один радіолокаційний об'єкт діаметром понад 1600 метрів. Його призначення поки невідоме, однак аналітики не виключають зв'язку між двома комплексами.
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