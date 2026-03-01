Германия столкнулась с проблемой эвакуации своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Германия не может эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока. Об этом глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль сказал в интервью газете Bild, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава МИД Германии пояснил, что воздушное пространство в регионе закрыто для гражданских самолетов. Министерство иностранных дел, по словам Вадефуля, пытается обеспечить граждан Германии, находящихся на Ближнем Востоке, всей необходимой информацией.

Добавим

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценивал их количество в тысячи человек: в регионе находятся не только немецкие туристы, но и граждане Германии, которые там постоянно живут.

Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ