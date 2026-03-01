Германия столкнулась с проблемой эвакуации своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

$43.210.00
18:27 • 3664 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 8534 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 19250 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 36307 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 55382 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63566 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 73923 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75438 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72467 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53342 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Графики отключений электроэнергии
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением1 марта, 09:37 • 15987 просмотра
Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили1 марта, 10:12 • 10356 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%1 марта, 10:49 • 16414 просмотра
Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені1 марта, 11:04 • 11250 просмотра
ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в ТегеранеVideo1 марта, 11:21 • 9868 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 84097 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 88928 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 74724 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 77423 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 77729 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Джон Хили
Фридрих Мерц
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 44255 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 42750 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 40310 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 39579 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31589 просмотра
Германия столкнулась с проблемой эвакуации своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что страна не может эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока из-за закрытого воздушного пространства. Тысячи немцев, включая туристов и постоянных жителей, находятся в регионе.

Германия столкнулась с проблемой эвакуации своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Германия не может эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока. Об этом глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль сказал в интервью газете Bild, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава МИД Германии пояснил, что воздушное пространство в регионе закрыто для гражданских самолетов. Министерство иностранных дел, по словам Вадефуля, пытается обеспечить граждан Германии, находящихся на Ближнем Востоке, всей необходимой информацией.

Добавим

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценивал их количество в тысячи человек: в регионе находятся не только немецкие туристы, но и граждане Германии, которые там постоянно живут.

Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ01.03.26, 20:15 • 2766 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Немецкая волна
Бильд
Фридрих Мерц
Германия