18:27 • 3102 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 7512 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 18863 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 35928 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 55101 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 63422 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 73817 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 75317 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72413 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53304 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Німеччина зіткнулася з проблемою евакуації своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль заявив, що країна не може евакуювати своїх громадян з Близького Сходу через закритий повітряний простір. Тисячі німців, включаючи туристів та постійних жителів, перебувають у регіоні.

Німеччина зіткнулася з проблемою евакуації своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ

Німеччина не може евакуювати своїх громадян із Близького Сходу. Про це глава МЗС ФРН Йохан Вадефуль сказав в інтерв'ю газеті Bild, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Глава МЗС Німеччини пояснив, що повітряний простір у регіоні закритий для цивільних літаків. Міністерство закордонних справ, за словами Вадефуля, намагається забезпечити громадян Німеччини, що перебувають на Близькому Сході, всією необхідною інформацією.

Додамо

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц оцінював їх кількість у тисячі осіб: у регіоні знаходяться не лише німецькі туристи, а й громадяни Німеччини, які там постійно живуть.

Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ01.03.26, 20:15 • 2446 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Deutsche Welle
Bild
Фрідріх Мерц
Німеччина