Німеччина зіткнулася з проблемою евакуації своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль заявив, що країна не може евакуювати своїх громадян з Близького Сходу через закритий повітряний простір. Тисячі німців, включаючи туристів та постійних жителів, перебувають у регіоні.
Німеччина не може евакуювати своїх громадян із Близького Сходу. Про це глава МЗС ФРН Йохан Вадефуль сказав в інтерв'ю газеті Bild, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Глава МЗС Німеччини пояснив, що повітряний простір у регіоні закритий для цивільних літаків. Міністерство закордонних справ, за словами Вадефуля, намагається забезпечити громадян Німеччини, що перебувають на Близькому Сході, всією необхідною інформацією.
Додамо
Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц оцінював їх кількість у тисячі осіб: у регіоні знаходяться не лише німецькі туристи, а й громадяни Німеччини, які там постійно живуть.
Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ01.03.26, 20:15 • 2446 переглядiв