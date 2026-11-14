Германия одобрила крупнейшее со времён холодной войны расширение полномочий спецслужб
Киев • УНН
Бундестаг одобрил крупнейшее со времён холодной войны расширение полномочий спецслужб. Им разрешили осуществлять кибератаки, диверсии и тайно проникать в жилые помещения.
Бундестаг принял закон о масштабном расширении полномочий немецких спецслужб, разрешив им проводить хакерские атаки, диверсии за рубежом и тайно проникать в жилища при определённых условиях. Реформа стала крупнейшей со времён холодной войны и призвана усилить противодействие иностранному шпионажу, в частности со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Детали
Новые полномочия получат Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV).
Ранее эти структуры преимущественно занимались сбором информации, однако теперь смогут проводить активные операции. В частности, разведке разрешат осуществлять кибератаки и диверсии за рубежом в случае угрозы национальной безопасности.
Кроме того, спецслужбы получат право дистанционно взламывать устройства подозреваемых для доступа к зашифрованным сообщениям, использовать искусственный интеллект для анализа данных, а при определённых условиях — тайно проникать в жилища.
Контрразведке также разрешат в исключительных случаях вербовать информаторов в возрасте 16–17 лет.
Реформа вызвала споры в парламенте
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал изменения необходимыми для противодействия угрозам демократии.
Разведывательные ведомства превращаются в полноценные спецслужбы. Эти меры нужны нам для борьбы с врагами демократии, которые угрожают стране как извне, так и изнутри
В то же время депутатка от Левой партии Клара Бюнгер сравнила новые полномочия с созданием "новой немецкой тайной полиции".
Реформа ослабляет принцип строгого разграничения полиции и разведки, введённый в Западной Германии после Второй мировой войны для предотвращения злоупотреблений, характерных для гестапо и восточногерманской "Штази".
Несмотря на расширение полномочий, спецслужбам оставят запрет на физическую ликвидацию людей, открытые обыски и аресты. Контроль за их деятельностью будет осуществлять расширенный Независимый контрольный совет.
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