Мерц сделал заявление о месте Германии за столом переговоров по Украине

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Германии гарантировано место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам канцлера ФРГ, в ближайшие недели должны начаться "предметные мирные переговоры", на которых будет представлена и Европа. Фридрих Мерц подчеркнул: переговоров "без Украины" и "без Европы" не будет — и с этим согласны и в США.

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Вопрос о том, кто именно должен вести переговоры от имени Европы, Мерц оставил открытым.

Мерц также заявил, что 19 ноября в Берлине встретятся представители "коалиции желающих" — стран-союзниц Украины. Он ожидает более 20 глав государств и правительств.

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