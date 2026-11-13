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Мерц сделал заявление о месте Германии за столом переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры состоятся при участии Украины и Европы. 19 ноября в Берлине встретится коалиция желающих.

Мерц сделал заявление о месте Германии за столом переговоров по Украине
Фото иллюстративное

Германии гарантировано место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам канцлера ФРГ, в ближайшие недели должны начаться "предметные мирные переговоры", на которых будет представлена и Европа. Фридрих Мерц подчеркнул: переговоров "без Украины" и "без Европы" не будет — и с этим согласны и в США.

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Вопрос о том, кто именно должен вести переговоры от имени Европы, Мерц оставил открытым.

Мерц также заявил, что 19 ноября в Берлине встретятся представители "коалиции желающих" — стран-союзниц Украины. Он ожидает более 20 глав государств и правительств.

В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы03.11.26, 18:00 • 35964 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Фридрих Мерц
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Берлин