Мерц сделал заявление о месте Германии за столом переговоров по Украине
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры состоятся при участии Украины и Европы. 19 ноября в Берлине встретится коалиция желающих.
Германии гарантировано место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам канцлера ФРГ, в ближайшие недели должны начаться "предметные мирные переговоры", на которых будет представлена и Европа. Фридрих Мерц подчеркнул: переговоров "без Украины" и "без Европы" не будет — и с этим согласны и в США.
Мерц призвал Трампа провести переговоры с путиным по Украине "без сюрпризов"13.11.26, 15:52 • 2586 просмотров
Вопрос о том, кто именно должен вести переговоры от имени Европы, Мерц оставил открытым.
Мерц также заявил, что 19 ноября в Берлине встретятся представители "коалиции желающих" — стран-союзниц Украины. Он ожидает более 20 глав государств и правительств.
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы03.11.26, 18:00 • 35964 просмотра