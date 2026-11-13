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Мерц зробив заяву про місце Німеччини за столом переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори відбудуться за участю України та Європи. 19 листопада в Берліні зустрінеться коаліція охочих.

Мерц зробив заяву про місце Німеччини за столом переговорів щодо України
Фото ілюстративне

Німеччині гарантовано місце за столом переговорів щодо України. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає УНН із посиланням на DW.

За словами канцлера ФРН, найближчими тижнями мають розпочатися "предметні мирні переговори", на яких буде представлена ​​і Європа. Фрідріх Мерц наголосив: переговорів "без України" та "без Європи" не буде - і з цим згодні і в США.

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Питання, хто саме має вести переговори від імені Європи, Мерц залишив відкритим.

Мерц також заявив, що 19 листопада у Берліні зустрінуться представники "коаліції охочих" - країн-союзниць України. Він очікує понад 20 глав держав та урядів.

У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання03.11.26, 18:00 • 35961 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Фрідріх Мерц
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін