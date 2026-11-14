Німеччина схвалила найбільше з часів холодної війни розширення повноважень спецслужб

Бундестаг ухвалив закон про масштабне розширення повноважень німецьких спецслужб, дозволивши їм проводити хакерські атаки, диверсії за кордоном і таємно проникати до помешкань за певних умов. Реформа стала найбільшою з часів холодної війни та покликана посилити протидію іноземному шпигунству, зокрема з боку росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Нові повноваження отримають Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) та Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).

Раніше ці структури переважно займалися збором інформації, однак тепер зможуть проводити активні операції. Зокрема, розвідці дозволять здійснювати кібератаки та диверсії за кордоном у разі загрози національній безпеці.

Крім того, спецслужби отримають право дистанційно зламувати пристрої підозрюваних для доступу до зашифрованих повідомлень, використовувати штучний інтелект для аналізу даних, а за певних умов – таємно проникати до житла.

Контррозвідці також дозволять у виняткових випадках вербувати інформаторів віком 16-17 років.

Реформа викликала суперечки в парламенті

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав зміни необхідними для протидії загрозам демократії.

Розвідувальні відомства перетворюються на повноцінні спецслужби. Ці заходи потрібні нам для боротьби з ворогами демократії, які загрожують країні як ззовні, так і зсередини – заявив він.

Водночас депутатка від Лівої партії Клара Бюнгер порівняла нові повноваження зі створенням "нової німецької таємної поліції".

Реформа послаблює принцип суворого розмежування поліції та розвідки, запроваджений у Західній Німеччині після Другої світової війни для запобігання зловживанням, характерним для гестапо та східнонімецької "Штазі".

Попри розширення повноважень, спецслужбам залишать заборону на фізичну ліквідацію людей, відкриті обшуки та арешти. Контроль за їхньою діяльністю здійснюватиме розширена Незалежна контрольна рада.

Мерц зробив заяву про місце Німеччини за столом переговорів щодо України