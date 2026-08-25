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"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить и был ее частью на протяжении многих лет" - материалы топ мировых СМИ о Федорове

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Мировые СМИ пишут, что призыв Михаила Фёдорова провести выборы во время войны расколол протесты за его возвращение в Минобороны. Часть участников акций от него дистанцировалась.

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить и был ее частью на протяжении многих лет" - материалы топ мировых СМИ о Федорове

Попытки Михаила Федорова превратить протесты за его возвращение в Минобороны в собственный политический проект стали для него фальстартом. Об этом написал ряд известных мировых СМИ, подчеркнув, что после призыва экс-министра провести выборы во время войны от него начали дистанцироваться даже участники протестов. А британская The Times вынесла в заголовок оценку: "Требование выборов сейчас - именно то, чего хочет путин", передает УНН.

Так, британская The Guardian назвала действия Федорова политическим фальстартом.

"Шаг Федорова стал политическим фальстартом, который может сжечь его политический капитал еще до реальных выборов. Это также показало, что Федоров не чувствует страну", - говорится в материале The Guardian.

В своей статье Reuters пишет, что попытка экс-министра расширить конфликт и перевести его в политическую плоскость не сработала: "Федорову не удалось привлечь на свою сторону даже протестующих, которые до этого требовали его возвращения".

Похожую картину описывает The Guardian. Издание отмечает, что после заявления Федорова протесты начали угасать, а его сторонники и эксперты решили, что экс-министр "зашел слишком далеко".

Британская The Times вообще вынесла реакцию на главное требование Федорова непосредственно в заголовок: "Призыв украинского экс-министра к выборам - это именно то, чего хочет путин".

The Times также обратила внимание на неудобное для экс-министра обстоятельство: "систему, которую он теперь публично критикует, Федоров сам помогал строить и был ее частью на протяжении многих лет".

International Business Times описывает ситуацию еще прямее: Федоров "переиграл сам себя". По мнению издания, решение Федорова расширить требования до проведения выборов раскололо протест.

"Протестующие, которые неделями требовали вернуть Федорова в Министерство обороны, не поддержали новую политическую кампанию", - констатирует издание.

Deutsche Welle назвала заявления Федорова началом самостоятельной политической игры. Один из опрошенных DW экспертов называет его выступление попыткой "консолидировать политический капитал, полученный во время протестов".

Еще жестче прозвучала реакция на политический старт Федорова не от экспертов, а от людей, которые сами выходили в его поддержку. Так, Euronews собрал комментарии участников протестов после видеообращения экс-министра. Один из самых показательных по смыслу сводился к простому:

"Я выходила не ради ваших политических амбиций, а ради того, чтобы вы остались в Министерстве обороны", - цитирует издание участницу картонного митинга. Другие митингующие обращались к Федорову: "Вы действительно считаете, что сейчас подходящее время для предвыборного ролика?"; "Если бы вас вернули на должность, вы бы не критиковали систему и не призывали к выборам?"; "Есть ощущение, что вы слишком много на себя взяли".

Сам Euronews подвел итог истории красноречивым заголовком: "После недель акций в поддержку Федорова протестующие отвергли его призыв к выборам во время войны".

Лилия Подоляк

Политика
Владимир Путин
Михаил Федоров
Немецкая волна
Хранитель
Таймс
Reuters
Украина