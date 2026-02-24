Украина располагает информацией о 20 000 депортированных детей - Лубинец
Киев • УНН
Украинский омбудсмен отметил, что россияне относятся к украинским детям как к "мобилизационному военному ресурсу".
Украина получила информацию о 20 тысячах детей, депортированных с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Омбудсмен выступил на международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, которая состоялась в Киеве в понедельник, 23 февраля. Он отметил: с точки зрения международного гуманитарного права, все украинские дети, которые физически находятся сейчас на российской территории - это пострадавшие от депортации или принудительного перемещения.
Лубинец добавил, что россияне относятся к украинским детям как к "мобилизационному военному ресурсу". Он уточнил, что за этим стоит истинное намерение агрессора - геноцид украинского народа.
Напомним
В конце января 2026 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая осуждает действия россии как военные преступления и призывает к усилению поддержки Украины. Данная резолюция признает принудительную депортацию гражданских, включая украинских детей, преступлением против человечности.