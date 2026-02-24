$43.300.02
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях
07:45
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
06:54
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
23 февраля, 17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
23 февраля, 17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
23 февраля, 17:17
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо
23 февраля, 15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
23 февраля, 15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
23 февраля, 14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Украина располагает информацией о 20 000 депортированных детей - Лубинец

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Украинский омбудсмен отметил, что россияне относятся к украинским детям как к "мобилизационному военному ресурсу".

Украина располагает информацией о 20 000 депортированных детей - Лубинец

Украина получила информацию о 20 тысячах детей, депортированных с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Омбудсмен выступил на международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, которая состоялась в Киеве в понедельник, 23 февраля. Он отметил: с точки зрения международного гуманитарного права, все украинские дети, которые физически находятся сейчас на российской территории - это пострадавшие от депортации или принудительного перемещения.

Лубинец добавил, что россияне относятся к украинским детям как к "мобилизационному военному ресурсу". Он уточнил, что за этим стоит истинное намерение агрессора - геноцид украинского народа.

Напомним

В конце января 2026 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая осуждает действия россии как военные преступления и призывает к усилению поддержки Украины. Данная резолюция признает принудительную депортацию гражданских, включая украинских детей, преступлением против человечности.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы
Немецкая волна
Украина
