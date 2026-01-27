У ПАРЄ проголосували важливу для України резолюцію: Мезенцева розкрила деталі

У ПАРЄ була проголосована резолюція: "Підтримуючи відданість всеохоплюючому, справедливому та тривалому миру для України та безпеці європейського континенту". Її підготував П‘єр Фасіно (Італія), який відвідав Україну цього літа, переживши обстріли росіі під час перебування. Про це повідомила народна депутатка, віцепрезидентка ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.

Резолюція отримала 104 голоси "за".

За словами Мезенцевої, Парламентська асамблея Ради Європи вважає за необхідне, щоб держави-члени Ради Європи та їхні союзники, зокрема Сполучені Штати, об’єднали зусилля перед загрозами, які росія становить для Європи та глобальної безпеки, а також:

1. Засуджує дії росії як воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії.

2. Підтверджує застосування універсальної юрисдикції та закликає держави переслідувати винних у міжнародних злочинах на національному рівні.

3. Окремо наголошує на захисті всіх категорій полонених, військовополонених і цивільних заручників відповідно до міжнародного гуманітарного права.

4. Визнає примусову депортацію цивільних, включно з українськими дітьми, злочином проти людяності.

5. Засуджує індоктринацію, мілітаризацію та русифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

6. Наголошує, що депортації та асиміляційна політика росії спрямовані на незаконну зміну демографічного складу окупованих територій України.

7. Вимагає посилення механізмів відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного права, з особливим фокусом на систематичне знищення української культурної ідентичності на окупованих територіях.

8. Наголошує, що санкції проти росії можуть бути зняті лише поступово і пропорційно припиненню агресії, дотриманню міжнародного права, завершенню війни та досягненню справедливого миру.

9. Закликає до персональної кримінальної відповідальності осіб, причетних до депортацій, катувань і незаконних ув’язнень.

10. Підтверджує підтримку створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України та міжнародного компенсаційного механізму з метою забезпечення повної відповідальності росії та відшкодування завданої шкоди.

11. Закликає до єдності та розширеної міжнародної підтримки України, включно зі США, посилення політичної, економічної й військової допомоги, а також до негайного і повного припинення вогню як передумови справжніх переговорів і недопущення відновлення агресії росії.

12. Наголошує на необхідності включення гуманітарних питань до будь-якого переговорного процесу та угод, зокрема обміну військовополонених, звільнення незаконно утримуваних цивільних, повернення насильно переміщених і депортованих дітей та переміщених осіб; підкреслює важливість їхнього повного й якнайшвидшого повернення та зазначає, що всеосяжний, справедливий і тривалий мир має ґрунтуватися на міжнародній системі захисту прав людини.

Мезенцева також додала, що українська делегація поліпшила документ важливими правками.

