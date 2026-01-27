ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях України - нардеп
Київ • УНН
Парламентська Асамблея Ради Європи засудила примус українців до участі у російських виборах на окупованих територіях. Ця практика є прямим порушенням міжнародного права.
Парламентська Асамблея Ради Європи засудила російські вибори на окупованих територіях. Про це заявив нардеп, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
Делегати в ПАРЄ підтримали мою правку до резолюції, згідно з якою засуджується примус українців до участі у "виборах" на тимчасово окупованих територіях, включно з "виборами" 2023 та 2024 років
За його словами, відповідна правка підтверджує, що така практика є прямим порушенням принципів міжнародного права за Статутом ООН, а такі вибори неможливо називати чесними та легітимними.
Додамо
Крім того, Гончаренко повідомив, що засідання ПАРЄ розпочалось із затримкою через відключення світла.
У ПАРЄ затримується засідання, бо вимкнули світло. Ми, звісно, з українською делегацією до такого звикли, але в ПАРЄ стався колапс