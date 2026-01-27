$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 2550 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 4084 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 13344 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13049 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 26632 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19226 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15532 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 26469 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26463 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17334 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях України - нардеп

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила примус українців до участі у російських виборах на окупованих територіях. Ця практика є прямим порушенням міжнародного права.

ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях України - нардеп

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила російські вибори на окупованих територіях. Про це заявив нардеп, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Делегати в ПАРЄ підтримали мою правку до резолюції, згідно з якою засуджується примус українців до участі у "виборах" на тимчасово окупованих територіях, включно з "виборами" 2023 та 2024 років 

- повідомив нардеп.

За його словами, відповідна правка підтверджує, що така практика є прямим порушенням принципів міжнародного права за Статутом ООН, а такі вибори неможливо називати чесними та легітимними.

Додамо

Крім того, Гончаренко повідомив, що засідання ПАРЄ розпочалось із затримкою через відключення світла.

У ПАРЄ затримується засідання, бо вимкнули світло.  Ми, звісно, з українською делегацією до такого звикли, але в ПАРЄ стався колапс 

- повідомив нардеп перед початком засідання.

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Парламентська асамблея Ради Європи
Олексій Гончаренко
Організація Об'єднаних Націй