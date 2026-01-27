ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях України - нардеп

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила російські вибори на окупованих територіях. Про це заявив нардеп, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Делегати в ПАРЄ підтримали мою правку до резолюції, згідно з якою засуджується примус українців до участі у "виборах" на тимчасово окупованих територіях, включно з "виборами" 2023 та 2024 років - повідомив нардеп.

За його словами, відповідна правка підтверджує, що така практика є прямим порушенням принципів міжнародного права за Статутом ООН, а такі вибори неможливо називати чесними та легітимними.

Додамо

Крім того, Гончаренко повідомив, що засідання ПАРЄ розпочалось із затримкою через відключення світла.