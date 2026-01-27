ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила российские выборы на оккупированных территориях. Об этом заявил нардеп, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Делегаты в ПАСЕ поддержали мою поправку к резолюции, согласно которой осуждается принуждение украинцев к участию в "выборах" на временно оккупированных территориях, включая "выборы" 2023 и 2024 годов - сообщил нардеп.

По его словам, соответствующая поправка подтверждает, что такая практика является прямым нарушением принципов международного права по Уставу ООН, а такие выборы невозможно называть честными и легитимными.

Кроме того, Гончаренко сообщил, что заседание ПАСЕ началось с задержкой из-за отключения света.