ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп
Киев • УНН
Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила принуждение украинцев к участию в российских выборах на оккупированных территориях. Эта практика является прямым нарушением международного права.
Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила российские выборы на оккупированных территориях. Об этом заявил нардеп, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.
Делегаты в ПАСЕ поддержали мою поправку к резолюции, согласно которой осуждается принуждение украинцев к участию в "выборах" на временно оккупированных территориях, включая "выборы" 2023 и 2024 годов
По его словам, соответствующая поправка подтверждает, что такая практика является прямым нарушением принципов международного права по Уставу ООН, а такие выборы невозможно называть честными и легитимными.
Добавим
Кроме того, Гончаренко сообщил, что заседание ПАСЕ началось с задержкой из-за отключения света.
В ПАСЕ задерживается заседание, потому что выключили свет. Мы, конечно, с украинской делегацией к такому привыкли, но в ПАСЕ произошел коллапс