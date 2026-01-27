$43.130.01
ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила принуждение украинцев к участию в российских выборах на оккупированных территориях. Эта практика является прямым нарушением международного права.

ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила российские выборы на оккупированных территориях. Об этом заявил нардеп, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Делегаты в ПАСЕ поддержали мою поправку к резолюции, согласно которой осуждается принуждение украинцев к участию в "выборах" на временно оккупированных территориях, включая "выборы" 2023 и 2024 годов 

- сообщил нардеп.

По его словам, соответствующая поправка подтверждает, что такая практика является прямым нарушением принципов международного права по Уставу ООН, а такие выборы невозможно называть честными и легитимными.

Добавим

Кроме того, Гончаренко сообщил, что заседание ПАСЕ началось с задержкой из-за отключения света.

В ПАСЕ задерживается заседание, потому что выключили свет.  Мы, конечно, с украинской делегацией к такому привыкли, но в ПАСЕ произошел коллапс 

- сообщил нардеп перед началом заседания.

Антонина Туманова

