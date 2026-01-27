В ПАСЕ проголосовали важную для Украины резолюцию: Мезенцева раскрыла детали

В ПАСЕ была проголосована резолюция: «Поддерживая приверженность всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины и безопасности европейского континента». Ее подготовил Пьер Фасино (Италия), который посетил Украину этим летом, пережив обстрелы России во время пребывания. Об этом сообщила народный депутат, вице-президент ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Резолюция получила 104 голоса «за».

По словам Мезенцевой, Парламентская ассамблея Совета Европы считает необходимым, чтобы государства-члены Совета Европы и их союзники, в частности Соединенные Штаты, объединили усилия перед угрозами, которые Россия представляет для Европы и глобальной безопасности, а также:

1. Осуждает действия России как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

2. Подтверждает применение универсальной юрисдикции и призывает государства преследовать виновных в международных преступлениях на национальном уровне.

3. Отдельно подчеркивает защиту всех категорий пленных, военнопленных и гражданских заложников в соответствии с международным гуманитарным правом.

4. Признает принудительную депортацию гражданских, включая украинских детей, преступлением против человечности.

5. Осуждает индоктринацию, милитаризацию и русификацию украинских детей на временно оккупированных территориях.

6. Подчеркивает, что депортации и ассимиляционная политика России направлены на незаконное изменение демографического состава оккупированных территорий Украины.

7. Требует усиления механизмов ответственности за военные преступления, преступления против человечности и другие нарушения международного права, с особым фокусом на систематическое уничтожение украинской культурной идентичности на оккупированных территориях.

8. Подчеркивает, что санкции против России могут быть сняты только постепенно и пропорционально прекращению агрессии, соблюдению международного права, завершению войны и достижению справедливого мира.

9. Призывает к персональной уголовной ответственности лиц, причастных к депортациям, пыткам и незаконным заключениям.

10. Подтверждает поддержку создания Специального трибунала за преступление агрессии против Украины и международного компенсационного механизма с целью обеспечения полной ответственности России и возмещения причиненного ущерба.

11. Призывает к единству и расширенной международной поддержке Украины, включая США, усилению политической, экономической и военной помощи, а также к немедленному и полному прекращению огня как предпосылки подлинных переговоров и недопущения возобновления агрессии России.

12. Подчеркивает необходимость включения гуманитарных вопросов в любой переговорный процесс и соглашения, в частности обмена военнопленных, освобождения незаконно удерживаемых гражданских, возвращения насильственно перемещенных и депортированных детей и перемещенных лиц; подчеркивает важность их полного и скорейшего возвращения и отмечает, что всеобъемлющий, справедливый и прочный мир должен основываться на международной системе защиты прав человека.

Мезенцева также добавила, что украинская делегация улучшила документ важными правками.

ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп