В ПАСЕ проголосовали важную для Украины резолюцию: Мезенцева раскрыла детали

17:43 • 11248 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 18344 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 17290 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 28179 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 19926 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37559 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 21979 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16981 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 33384 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27575 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Когда и как передавать показания счетчиков14:54
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный15:33
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20
Эксклюзив
15:20 • 28195 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37569 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Вучич
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Харьковская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Дипломатка

В ПАСЕ проголосовали важную для Украины резолюцию: Мезенцева раскрыла детали

Киев • УНН

 • 934 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия России как военные преступления и призывающую к усилению поддержки Украины. Документ поддержали 104 голоса «за».

В ПАСЕ проголосовали важную для Украины резолюцию: Мезенцева раскрыла детали

В ПАСЕ была проголосована резолюция: «Поддерживая приверженность всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины и безопасности европейского континента». Ее подготовил Пьер Фасино (Италия), который посетил Украину этим летом, пережив обстрелы России во время пребывания. Об этом сообщила народный депутат, вице-президент ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Резолюция получила 104 голоса «за».

По словам Мезенцевой, Парламентская ассамблея Совета Европы считает необходимым, чтобы государства-члены Совета Европы и их союзники, в частности Соединенные Штаты, объединили усилия перед угрозами, которые Россия представляет для Европы и глобальной безопасности, а также:

1. Осуждает действия России как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

2. Подтверждает применение универсальной юрисдикции и призывает государства преследовать виновных в международных преступлениях на национальном уровне.

3. Отдельно подчеркивает защиту всех категорий пленных, военнопленных и гражданских заложников в соответствии с международным гуманитарным правом.

4. Признает принудительную депортацию гражданских, включая украинских детей, преступлением против человечности.

5. Осуждает индоктринацию, милитаризацию и русификацию украинских детей на временно оккупированных территориях.

6. Подчеркивает, что депортации и ассимиляционная политика России направлены на незаконное изменение демографического состава оккупированных территорий Украины.

7. Требует усиления механизмов ответственности за военные преступления, преступления против человечности и другие нарушения международного права, с особым фокусом на систематическое уничтожение украинской культурной идентичности на оккупированных территориях.

8. Подчеркивает, что санкции против России могут быть сняты только постепенно и пропорционально прекращению агрессии, соблюдению международного права, завершению войны и достижению справедливого мира.

9. Призывает к персональной уголовной ответственности лиц, причастных к депортациям, пыткам и незаконным заключениям.

10. Подтверждает поддержку создания Специального трибунала за преступление агрессии против Украины и международного компенсационного механизма с целью обеспечения полной ответственности России и возмещения причиненного ущерба.

11. Призывает к единству и расширенной международной поддержке Украины, включая США, усилению политической, экономической и военной помощи, а также к немедленному и полному прекращению огня как предпосылки подлинных переговоров и недопущения возобновления агрессии России.

12. Подчеркивает необходимость включения гуманитарных вопросов в любой переговорный процесс и соглашения, в частности обмена военнопленных, освобождения незаконно удерживаемых гражданских, возвращения насильственно перемещенных и депортированных детей и перемещенных лиц; подчеркивает важность их полного и скорейшего возвращения и отмечает, что всеобъемлющий, справедливый и прочный мир должен основываться на международной системе защиты прав человека.

Мезенцева также добавила, что украинская делегация улучшила документ важными правками.

ПАСЕ осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины - нардеп27.01.26, 18:53

Антонина Туманова

