Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Україна має інформацію щодо 20 000 депортованих дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Український омбудсман зазначив, що росіяни ставляться до українських дітей як до "мобілізаційного військового ресурсу".

Україна має інформацію щодо 20 000 депортованих дітей - Лубінець

Україна отримала інформацію щодо 20 тисяч дітей, депортованих з початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Омбудсман виступив на міжнародній конференції з питань правосуддя Justice Conference, яка відбулась у Києві у понеділок, 23 лютого. Він зазначив: з точки зору міжнародного гуманітарного права, всі українські діти, які фізично перебувають зараз на російській території - це постраждалі від депортації або примусового переміщення.

Лубінець додав, що росіяни ставляться до українських дітей як до "мобілізаційного військового ресурсу". Він уточнив, що за цим стоїть справжній намір агресора - геноцид українського народу.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2026 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує дії росії як воєнні злочини та закликає до посилення підтримки України. Дана резолюція визнає примусову депортацію цивільних, включно з українськими дітьми, злочином проти людяності.

Євген Устименко

