Роскошную свадьбу Трампа-младшего на Багамах частично оплатил близкий к путину олигарх — СМИ
Киев • УНН
Умар Кремлёв оплатил фейерверк и аренду острова для свадьбы Дональда Трампа-младшего на Багамах. Платежи поступили из Дубая.
Российский спортивный функционер и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом сообщила расследовательская платформа ProPublica, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным СМИ, Кремлёв взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов, где в мае состоялись свадебные торжества старшего сына президента США и модели Беттины Андерсон. В церемонии приняли участие около 50 гостей, среди них сын Трампа Эрик и его зять Джаред Кушнер, назначенный спецпосланником президента США по мирному урегулированию в Украине.
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Трамп-младший не скрывает информацию о финансировании свадьбы. Его представитель заявил, что Кремлёв — личный друг сына президента США, и между ними нет деловых отношений. По данным ProPublica, платежи поступили от организации в Дубае, которую боксерская ассоциация IBA использует для своих финансовых операций. Кремлёв, который почти не говорит по-английски, также присутствовал на свадьбе, говорится в расследовании.
Добавим
Главный спонсор возглавляемой Кремлёвым боксерской ассоциации — российский госконцерн "Газпром". В 2023 году Международный олимпийский комитет исключил IBA из списка признанных международных федераций. В октябре 2022-го IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК.
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