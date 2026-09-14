Роскошную свадьбу Трампа-младшего на Багамах частично оплатил близкий к путину олигарх — СМИ

Российский спортивный функционер и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом сообщила расследовательская платформа ProPublica, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным СМИ, Кремлёв взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов, где в мае состоялись свадебные торжества старшего сына президента США и модели Беттины Андерсон. В церемонии приняли участие около 50 гостей, среди них сын Трампа Эрик и его зять Джаред Кушнер, назначенный спецпосланником президента США по мирному урегулированию в Украине.

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Трамп-младший не скрывает информацию о финансировании свадьбы. Его представитель заявил, что Кремлёв — личный друг сына президента США, и между ними нет деловых отношений. По данным ProPublica, платежи поступили от организации в Дубае, которую боксерская ассоциация IBA использует для своих финансовых операций. Кремлёв, который почти не говорит по-английски, также присутствовал на свадьбе, говорится в расследовании.

Добавим

Главный спонсор возглавляемой Кремлёвым боксерской ассоциации — российский госконцерн "Газпром". В 2023 году Международный олимпийский комитет исключил IBA из списка признанных международных федераций. В октябре 2022-го IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК.

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