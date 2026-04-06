$43.650.1650.310.14
Трамп еще не подписался на план после предложения 45-дневного перемирия в войне с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Посредники предложили США и Ирану прекращение огня для разблокирования Ормузского пролива. Трамп пока не одобрил план и готовит военную операцию.

Президент США Дональд Трамп еще не подписался на предложение, предусматривающее 45-дневное прекращение огня в войне с Ираном, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Страны, работающие над прекращением войны с Ираном, подготовили предложение, предусматривающее 45-дневное прекращение огня и возобновление работы Ормузского пролива, на фоне того, как президент США Дональд Трамп угрожает резкой эскалацией конфликта, сообщил источник, знакомый с этим предложением.

План был направлен в США и Иран поздно вечером в воскресенье и рассматривается как последняя попытка предотвратить массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре, которыми Трамп угрожал, если Ормузский пролив останется заблокированным.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп не подписался на это предложение

- пишет издание.

"Это лишь одна из многих идей", - сказал чиновник, добавив, что военная операция США против Ирана идет быстрыми темпами. Ожидается, что президент выступит сегодня на пресс-конференции в Белом доме в 13:00 ET (20:00 по Киеву).

Пакистан, Египет и Турция выступали посредниками между двумя странами, но непрямые переговоры зашли в тупик на прошлой неделе, и работа над личной встречей, похоже, прекратилась, пишет издание.

Последнее предложение было направлено министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи и специальному посланнику США Стиву Уиткоффу. Есть надежда, что 45-дневный период прекращения огня позволит провести переговоры, которые окончательно положат конец конфликту, отмечает издание.

Иран, отмечает издание, похоже, уже отверг любое временное прекращение огня, заявив, что это позволит противникам сделать паузу и подготовиться к продолжению войны.

Иран сформулировал ответ на требования США о прекращении войны и объявит о нем "по мере необходимости", цитирует иранское государственное информационное агентство IRNA слова представителя министерства иностранных дел страны Эсмаила Багаи.

Багаи имел в виду список из 15 требований, которые Вашингтон передал Тегерану через Пакистан. Он заявил, что это предложение "крайне чрезмерное, необычное и нелогичное", добавив, что Иран имеет "очень горький опыт переговоров с США", пишет издание.

Багаи не стал конкретно комментировать после сообщений о мирном плане, но отверг временное прекращение огня, заявив, что оно позволит противникам сделать паузу и подготовиться к продолжению войны. "Мы призываем к прекращению войны и предотвращению ее повторения", - отметил он.

Он добавил, что любые дипломатические переговоры "абсолютно несовместимы с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершения военных преступлений", имея в виду угрозу президента США Дональда Трампа бомбить ключевую иранскую инфраструктуру, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, отмечает издание.

Отдельно представитель иранских вооруженных сил Ибрагим Зольфагари заявил в понедельник, что если атаки на гражданские цели повторятся, действия Ирана в ответ будут намного масштабнее, а потери "в несколько раз больше", сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Тем не менее, посредники надеются, что план может быть принят до дедлайна, установленного Трампом, во вторник.

Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива05.04.26, 20:41 • 13421 просмотр

