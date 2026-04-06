Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Трамп ще не підписався на план після пропозиції 45-денного перемир'я у війні з Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Посередники запропонували США та Ірану припинення вогню для розблокування Ормузької протоки. Трамп поки не схвалив план і готує військову операцію.

Трамп ще не підписався на план після пропозиції 45-денного перемир'я у війні з Іраном - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп ще не підписався на пропозицію, яка передбачає 45-денне припинення вогню у війні з Іраном, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Країни, які працюють над припиненням війни з Іраном, підготували пропозицію, яка передбачає 45-денне припинення вогню та поновлення роботи Ормузької протоки, на тлі того, як президент США Дональд Трамп погрожує різкою ескалацією конфлікту, повідомило джерело, знайоме з цією пропозицією.

США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я - Axios06.04.26, 08:18 • 5796 переглядiв

План був направлений до США та Ірану пізно ввечері в неділю і розглядається як остання спроба запобігти масованим ударам по іранських електростанціях та іншій інфраструктурі, якими Трамп погрожував, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою.

США та Іран розглядають мирний план, Тегеран відмовляється відкрити Ормузьку протоку у межах тимчасового перемир'я - ЗМІ06.04.26, 13:45 • 3174 перегляди

Представник Білого дому заявив, що Трамп не підписався на цю пропозицію

- пише видання.

"Це лише одна з багатьох ідей", - сказав чиновник, додавши, що військова операція США проти Ірану триває швидкими темпами. Очікується, що президент виступить сьогодні на пресконференції у Білому домі о 13:00 ET (20:00 за Києвом).

Пакистан, Єгипет і Туреччина виступали посередниками між двома країнами, але непрямі переговори зайшли в безвихідь минулого тижня, і робота над особистою зустріччю, схоже, припинилася, пише видання.

Остання пропозиція була направлена ​​міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі та спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу. Є надія, що 45-денний період припинення вогню дозволить провести переговори, які остаточно покладуть край конфлікту, зазначає видання.

Іран, зауважує видання, схоже, уже відкинув будь-яке тимчасове припинення вогню, заявивши, що це дозволить противникам зробити паузу та підготуватися до продовження війни.

Іран сформулював відповідь на вимоги США щодо припинення війни та оголосить про неї "за потреби", цитує іранське державне інформаційне агентство IRNA слова представника міністерства закордонних справ країни Есмаїла Багаї.

Багаї мав на увазі список із 15 вимог, які Вашингтон передав Тегерану через Пакистан. Він заявив, що ця пропозиція "вкрай надмірна, незвичайна і нелогічна", додавши, що Іран має "дуже гіркий досвід переговорів зі США", пише видання.

Багаї не став конкретно коментувати після повідомлень про мирний план, але відкинув тимчасове припинення вогню, заявивши, що воно дозволить противникам зробити паузу та підготуватися до продовження війни. "Ми закликаємо до припинення війни та запобігання її повторенню", - зазначив він.

Він додав, що будь-які дипломатичні переговори "абсолютно несумісні з ультиматумами, злочинами та погрозами скоєння воєнних злочинів", маючи на увазі загрозу президента США Дональда Трампа бомбити ключову іранську інфраструктуру, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку, зазначає видання.

Окремо представник іранських збройних сил Ібрагім Зольфагарі заявив у понеділок, що якщо атаки на цивільні цілі повторяться, дії Ірану у відповідь будуть набагато масштабнішими, а втрати "у кілька разів більші", повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Тим не менш, посередники сподіваються, що план може бути прийнятий до дедлайну, встановленого Трампом, у вівторок.

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки05.04.26, 20:41 • 13324 перегляди

Юлія Шрамко

