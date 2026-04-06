Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ціни на нафту дещо зросли в очікуванні ясності щодо стану переговорів між США та Іраном

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Ціни на Brent та WTI зросли на тлі очікувань результатів переговорів та закриття Ормузької протоки. ОПЕК+ погодила незначне збільшення видобутку на травень.

Ціни на нафту дещо зросли в очікуванні ясності щодо стану переговорів між США та Іраном

Ціни на нафту трохи зросли у понеділок на тлі нестабільної торгівлі, у той час, як інвестори очікували ясності щодо стану переговорів між США та Іраном та зберігали побоювання щодо стійких втрат поставок через перебої в судноплавстві, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,1% до 109,13 доларів за барель до 13:26 GMT (16:26 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 0,69%, або 77 центів, до 112,31 долара за барель.

У понеділок на азійських торгах цінові коливання були нікчемні в порівнянні з 11-відсотковим стрибком цін на нафту марки WTI та 8-відсотковим зростанням цін на нафту марки Brent на попередній торговій сесії в четвер, що стало найбільшим абсолютним зростанням цін з 2020 року.

США та Іран отримали рамковий план щодо припинення бойових дій, але Іран відкинув негайне відкриття Ормузької протоки після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив обрушити на Тегеран "пекло", якщо той не досягне угоди до кінця вівторка.

Іран також заявив, що сформулював свої позиції та вимоги у відповідь на нещодавні пропозиції щодо припинення вогню, передані через посередників.

Ормузька протока, якою транспортуються нафта та нафтопродукти з Іраку, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів, залишається значною мірою закритою через іранські атаки на судноплавство після початку війни 28 лютого.

Однак, згідно з даними судноплавства, з четверга через Ормузьку протоку пройшли деякі судна, у тому числі танкер, що експлуатується Оманом, контейнеровоз, що належить Франції, та газовоз, що належить Японії. Це відображає політику Ірану, що дозволяє прохід суднам із країн, які вважає більш дружніми, пише видання.

"Ринок намагається зрозуміти, чого очікувати у майбутньому. Найважливішою новиною цих вихідних стало те, що через протоку пройшли деякі судна", - сказав аналітик SEB Research Оле Хвальб'є.

Хвальб'є також зазначив, що Європа продовжує втрачати фізичні барелі та нафтопродукти на користь Азії через посилення ринкової кон'юнктури.

Перебої у постачанні з Близького Сходу змусили нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела нафти, особливо для фізичних поставок у Північне море США та Великої Британії. Спотові премії на американську нафту марки West Texas Intermediate підскочили до рекордно високих рівнів через конкуренцію між азійськими та європейськими нафтопереробними заводами.

Індійські нафтопереробні заводи також відклали планові зупинки своїх установок для задоволення місцевого попиту на пальне.

У неділю ОПЕК+, до складу якої входять деякі члени Організації країн-експортерів нафти та такі союзники, як росія, домовилася про невелике збільшення видобутку на 206 000 барелів на добу у травні.

"Дії ОПЕК, схоже, будуть утруднені через доступність експорту", - сказав аналітик Rystad Джанів Шах.

Саудівська Аравія також встановила офіційну ціну продажу нафти марки Arab Light на травень для Азії на рекордному рівні в 19,50 доларів за барель вище за середній показник по Oman/Dubai, що на 17 доларів більше, ніж у попередньому місяці, повідомила компанія Aramco.

Тим часом постачання з росії було порушено останнім часом через атаки безпілотників на експортні термінали в Балтійському морі. У неділю ЗМІ повідомили, що термінал в Усть-Лузі відновив навантаження у суботу після кількох днів перебоїв.

Експорт із чорноморського порту Туапсе у квітні має зрости до 794 000 метричних тонн, що на 8,7% більше за добу порівняно з 755 000 метричними тоннами, запланованими на березень, згідно з прогнозами.

