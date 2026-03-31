Нафта Brent продовжує бити рекорди зростання - яка ситуація на ринку

Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок продемонстрували найбільше зростання у місячному вимірі в умовах високої волатильності торгів, на тлі того, як інвестори оцінювали ймовірність припинення війни з Іраном президентом США Дональдом Трампом на тлі шоків постачань, спричинених тривалим закриттям Ормузької протоки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні, термін дії яких спливає у вівторок, зросли на 2,22 долара, або на 1,97%, до 115 доларів за барель о 09:59 за Гринвічем (12:59 за Києвом). Більш активний червневий контракт торгувався на 64 центи, або на 0,6%, дорожче, на рівні 108,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у травні зросли на 1,35 долара, або на 1,31%, до 104,23 долара.

Згідно з даними LSEG, що охоплюють період із червня 1988 року, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою наступного місяця мали показати рекордне місячне зростання на 59%. Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 56%, що стало найбільшим стрибком із травня 2020 року.

Вівторкова сесія була волатильною: ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою наступного місяця коливалися в діапазоні від підвищення на 2,5% до зниження на 1,3% порівняно із закриттям у понеділок.

Трамп заявив помічникам, що готовий припинити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою, відклавши її відкриття на пізніший термін, повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації.

Трамп готовий завершити війну з Іраном навіть без відкриття Ормузької протоки – ЗМІ

Президент США попереджав, що США "знищать" іранські енергетичні установки та нафтові свердловини, якщо Тегеран не відкриє цей водний шлях.

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута

"Хоч дипломатичні сигнали залишаються суперечливими, реальна ситуація свідчить про збереження невизначеності, - заявила Суганда Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet з Нью-Делі. - Навіть у разі деескалації відновлення пошкодженої інфраструктури займе час, що призведе до дефіциту постачання".

Підкреслюючи загрозу морським постачанням енергоносіїв, кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corp у вівторок повідомила, що її повністю завантажений танкер "Al Salmi", здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, зазнав передбачуваної атаки з боку Ірану в порту Дубая. Офіційні особи також попередили про ризик розливу нафти в цьому районі.

Іранський БПЛА атакував нафтовий танкер у порту Дубая

У суботу хусити, що підтримуються Іраном, в Ємені обстріляли Ізраїль ракетами, що викликало побоювання з приводу можливого порушення роботи Баб-ель-Мандебської протоки, вузького місця, що з'єднує Червоне море і Аденську затоку для суден, що курсують між Азією та Європою через Суецький канал.

Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю

За даними Kpler, Саудівська Аравія перенаправила свій експорт нафти з Перської затоки через цю протоку: до порту Янбу на Червоному морі щодня надходить близько 4,658 млн барелів, порівняно із середнім показником 770 000 барелів на добу в січні та лютому.

"На тлі того, як резерви нафтового ринку, що залишилися, поступово виснажуються, вразливість ринку до тривалого закриття Ормузької протоки означає, що ми наближаємося до фізичного дефіциту нафти в ширшому географічному масштабі, і висхідна динаміка цін на нафту, ймовірно, продовжить посилюватися", - сказав Лінь Е, віцепрезидент з товарних ринків та нафти в Rystad Energy.

Команда Трампа вивчає, що означатиме стрибок ціни на нафту до $200 - Bloomberg