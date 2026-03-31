Ексклюзив
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
67%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 7772 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 7310 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 37867 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 32719 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 29841 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа

Нафта Brent продовжує бити рекорди зростання - яка ситуація на ринку

Київ • УНН

 • 2582 перегляди

Ф'ючерси Brent зросли до 115 доларів на тлі загрози дефіциту через закриття Ормузької протоки. Трамп оцінює можливість припинення війни з Іраном.

Нафта Brent продовжує бити рекорди зростання - яка ситуація на ринку

Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок продемонстрували найбільше зростання у місячному вимірі в умовах високої волатильності торгів, на тлі того, як інвестори оцінювали ймовірність припинення війни з Іраном президентом США Дональдом Трампом на тлі шоків постачань, спричинених тривалим закриттям Ормузької протоки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні, термін дії яких спливає у вівторок, зросли на 2,22 долара, або на 1,97%, до 115 доларів за барель о 09:59 за Гринвічем (12:59 за Києвом). Більш активний червневий контракт торгувався на 64 центи, або на 0,6%, дорожче, на рівні 108,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у травні зросли на 1,35 долара, або на 1,31%, до 104,23 долара.

Згідно з даними LSEG, що охоплюють період із червня 1988 року, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою наступного місяця мали показати рекордне місячне зростання на 59%. Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 56%, що стало найбільшим стрибком із травня 2020 року.

Вівторкова сесія була волатильною: ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою наступного місяця коливалися в діапазоні від підвищення на 2,5% до зниження на 1,3% порівняно із закриттям у понеділок.

Трамп заявив помічникам, що готовий припинити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою, відклавши її відкриття на пізніший термін, повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації.

Президент США попереджав, що США "знищать" іранські енергетичні установки та нафтові свердловини, якщо Тегеран не відкриє цей водний шлях.

"Хоч дипломатичні сигнали залишаються суперечливими, реальна ситуація свідчить про збереження невизначеності, - заявила Суганда Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet з Нью-Делі. - Навіть у разі деескалації відновлення пошкодженої інфраструктури займе час, що призведе до дефіциту постачання".

Підкреслюючи загрозу морським постачанням енергоносіїв, кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corp у вівторок повідомила, що її повністю завантажений танкер "Al Salmi", здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, зазнав передбачуваної атаки з боку Ірану в порту Дубая. Офіційні особи також попередили про ризик розливу нафти в цьому районі.

У суботу хусити, що підтримуються Іраном, в Ємені обстріляли Ізраїль ракетами, що викликало побоювання з приводу можливого порушення роботи Баб-ель-Мандебської протоки, вузького місця, що з'єднує Червоне море і Аденську затоку для суден, що курсують між Азією та Європою через Суецький канал.

За даними Kpler, Саудівська Аравія перенаправила свій експорт нафти з Перської затоки через цю протоку: до порту Янбу на Червоному морі щодня надходить близько 4,658 млн барелів, порівняно із середнім показником 770 000 барелів на добу в січні та лютому.

"На тлі того, як резерви нафтового ринку, що залишилися, поступово виснажуються, вразливість ринку до тривалого закриття Ормузької протоки означає, що ми наближаємося до фізичного дефіциту нафти в ширшому географічному масштабі, і висхідна динаміка цін на нафту, ймовірно, продовжить посилюватися", - сказав Лінь Е, віцепрезидент з товарних ринків та нафти в Rystad Energy.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Дубай
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен