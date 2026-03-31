Нефть Brent продолжает бить рекорды роста - какова ситуация на рынке

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Фьючерсы Brent выросли до 115 долларов на фоне угрозы дефицита из-за закрытия Ормузского пролива. Трамп оценивает возможность прекращения войны с Ираном.

Нефть Brent продолжает бить рекорды роста - какова ситуация на рынке

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник продемонстрировали самый большой месячный рост на фоне высокой волатильности торгов, поскольку инвесторы оценивали вероятность прекращения войны с Ираном президентом США Дональдом Трампом на фоне шоков поставок, вызванных длительным закрытием Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае, срок действия которых истекает во вторник, выросли на 2,22 доллара, или на 1,97%, до 115 долларов за баррель в 09:59 по Гринвичу (12:59 по Киеву). Более активный июньский контракт торговался на 64 цента, или на 0,6%, дороже, на уровне 108,03 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в мае выросли на 1,35 доллара, или на 1,31%, до 104,23 доллара.

Согласно данным LSEG, охватывающим период с июня 1988 года, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой следующего месяца должны были показать рекордный месячный рост на 59%. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 56%, что стало самым большим скачком с мая 2020 года.

Вторничная сессия была волатильной: фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой следующего месяца колебались в диапазоне от повышения на 2,5% до снижения на 1,3% по сравнению с закрытием в понедельник.

Трамп заявил помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, отложив его открытие на более поздний срок, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

Президент США предупреждал, что США "уничтожат" иранские энергетические установки и нефтяные скважины, если Тегеран не откроет этот водный путь.

"Хотя дипломатические сигналы остаются противоречивыми, реальная ситуация свидетельствует о сохранении неопределенности, - заявила Суганда Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet из Нью-Дели. - Даже в случае деэскалации восстановление поврежденной инфраструктуры займет время, что приведет к дефициту поставок".

Подчеркивая угрозу морским поставкам энергоносителей, кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp во вторник сообщила, что ее полностью загруженный танкер "Аль-Салми", способный перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, подвергся предполагаемой атаке со стороны Ирана в порту Дубая. Официальные лица также предупредили о риске разлива нефти в этом районе.

В субботу хуситы, поддерживаемые Ираном, в Йемене обстреляли Израиль ракетами, что вызвало опасения по поводу возможного нарушения работы Баб-эль-Мандебского пролива, узкого места, соединяющего Красное море и Аденский залив для судов, курсирующих между Азией и Европой через Суэцкий канал.

По данным Kpler, Саудовская Аравия перенаправила свой экспорт нефти из Персидского залива через этот пролив: в порт Янбу на Красном море ежедневно поступает около 4,658 млн баррелей, по сравнению со средним показателем 770 000 баррелей в сутки в январе и феврале.

"На фоне того, как оставшиеся резервы нефтяного рынка постепенно истощаются, уязвимость рынка к длительному закрытию Ормузского пролива означает, что мы приближаемся к физическому дефициту нефти в более широком географическом масштабе, и восходящая динамика цен на нефть, вероятно, продолжит усиливаться", - сказал Линь Э, вице-президент по товарным рынкам и нефти в Rystad Energy.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Израиль
Дубай
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен