В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа Ирану

Цены на нефть выросли после угроз Трампа нанести удары по инфраструктуре Ирана. Рынок опасается остановки поставок через критический Ормузский пролив.

Мировые цены на нефть в понедельник пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новый дедлайн по открытию Ормузского пролива. На фоне новых угроз ударами по инфраструктуре Ирана Brent превысила 111 долларов за баррель, сообщает Reuters, пишет УНН.

В начале торгов нефть Brent с поставкой в июне выросла до 111,48 доллара за баррель, а WTI с поставкой в мае – до 114,88 доллара. Рынок реагирует на риск дальнейших перебоев с поставками, поскольку Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мирового экспорта энергоносителей.

Трамп заявил, что Иран должен открыть Ормузский пролив до вечера вторника по восточному времени США. В противном случае он пригрозил ударами по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре страны.

Нефть резко подскочила в цене после угроз Трампа в отношении Ирана, в США рекорд по экспорту топлива - ситуация на рынке02.04.26, 16:19 • 2972 просмотра

На фоне этих заявлений инвесторы снова закладывают в цены риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Дополнительную нервозность рынку усиливает то, что Трамп в последние недели чередует сигналы о возможной деэскалации с жесткими публичными угрозами в адрес Тегерана.

Главная причина скачка цен – опасения длительного нарушения поставок через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с мировыми рынками. Через этот маршрут проходит значительная часть мирового морского экспорта нефти, поэтому любые ограничения сразу бьют по рынку.

Дополнительно ситуацию обострила и позиция ОПЕК+, которая после встречи на выходных предупредила, что повреждение энергетической инфраструктуры в регионе может иметь долгосрочные последствия для поставок даже после завершения боевых действий.

Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти05.04.26, 22:15 • 10683 просмотра

