Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа Ирану
Киев • УНН
Цены на нефть выросли после угроз Трампа нанести удары по инфраструктуре Ирана. Рынок опасается остановки поставок через критический Ормузский пролив.
Мировые цены на нефть в понедельник пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новый дедлайн по открытию Ормузского пролива. На фоне новых угроз ударами по инфраструктуре Ирана Brent превысила 111 долларов за баррель, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В начале торгов нефть Brent с поставкой в июне выросла до 111,48 доллара за баррель, а WTI с поставкой в мае – до 114,88 доллара. Рынок реагирует на риск дальнейших перебоев с поставками, поскольку Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мирового экспорта энергоносителей.
Что заявил Трамп
Трамп заявил, что Иран должен открыть Ормузский пролив до вечера вторника по восточному времени США. В противном случае он пригрозил ударами по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре страны.
На фоне этих заявлений инвесторы снова закладывают в цены риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Дополнительную нервозность рынку усиливает то, что Трамп в последние недели чередует сигналы о возможной деэскалации с жесткими публичными угрозами в адрес Тегерана.
Почему рынок реагирует так резко
Главная причина скачка цен – опасения длительного нарушения поставок через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с мировыми рынками. Через этот маршрут проходит значительная часть мирового морского экспорта нефти, поэтому любые ограничения сразу бьют по рынку.
Дополнительно ситуацию обострила и позиция ОПЕК+, которая после встречи на выходных предупредила, что повреждение энергетической инфраструктуры в регионе может иметь долгосрочные последствия для поставок даже после завершения боевых действий.
