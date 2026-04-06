Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа Ірану

Київ • УНН

 • 12514 перегляди

Ціни на нафту зросли після погроз Трампа завдати ударів по інфраструктурі Ірану. Ринок побоюється зупинки поставок через критичну Ормузьку протоку.

Світові ціни на нафту в понеділок пішли вгору після того, як президент США Дональд Трамп висунув Ірану новий дедлайн щодо відкриття Ормузької протоки. На тлі нових погроз ударами по інфраструктурі Ірану Brent перевищила 111 доларів за барель, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На початку торгів нафта Brent з поставкою в червні зросла до 111,48 долара за барель, а WTI з поставкою в травні – до 114,88 долара. Ринок реагує на ризик подальших перебоїв із постачанням, оскільки Ормузька протока залишається критично важливим маршрутом для світового експорту енергоносіїв.

Що заявив Трамп

Трамп заявив, що Іран має відкрити Ормузьку протоку до вечора вівторка за східним часом США. В іншому разі він пригрозив ударами по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі країни.

На тлі цих заяв інвестори знову закладають у ціни ризик подальшої ескалації на Близькому Сході. Додаткову нервозність ринку посилює те, що Трамп останніми тижнями чергує сигнали про можливу деескалацію з жорсткими публічними погрозами на адресу Тегерана.

Чому ринок реагує так різко

Головна причина стрибка цін – побоювання тривалого порушення поставок через Ормузьку протоку, яка з’єднує Перську затоку зі світовими ринками. Через цей маршрут проходить значна частина світового морського експорту нафти, тому будь-які обмеження одразу б’ють по ринку.

Додатково ситуацію загострила й позиція ОПЕК+, яка після зустрічі на вихідних попередила, що пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні може мати довгострокові наслідки для поставок навіть після завершення бойових дій.

